A partir de la década de 1950, el fenómeno OVNI se vio relacionado con la aparición de unos extraños personajes con traje negro supuestamente encargados de amedrentar a los testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados de ahí su conocido nombre en inglés The Silencers (Los Silenciadores), además de eliminar pruebas que pudieran evidenciar ante la gran masa social la presencia inequívoca de seres de otros planetas.

Estos individuos son comúnmente llamados Hombres de Negro. Basándonos en las descripciones ofrecidas por todo tipo de testigos, sabemos que su indumentaria suele ser de color negro. Es importante destacar también las afirmaciones que aseguran que estas personas tienen voz metálica y extrañamente modulada. No sólo eso, hay testigos que han llegado más lejos hablando de una comunicación telepática entre ellos y estos extraños personajes, así como su aparición en sus sueños.

Su función en cualquier caso es la misma, intentar mantener oculta cualquier información sobre fenómenos extraterrestres y, sobre todo, mantener el silencio de los testigos, ya sea por medio de la coacción, manipulando sus recuerdos o, en último caso, eliminando al testigo simulando un accidente. Estos peculiares hombres impecablemente vestidos parecen ser corteses pero amenazantes. A su vez, parece que poseen mucha información sobre la vida del testigo, además de acudir a los mismos antes de que les dé tiempo a contar lo que han visto, con lo que surge la pregunta de: ¿cómo saben lo que el testigo ha visto? ¿Por qué parecen tener una vinculación directa con las conspiraciones y el ocultamiento de los OVNIS?

En otros casos, los visitan para intentar convencerlos de que lo que han visto en realidad nunca ha sucedido. La nula expresión de sus rostros les otorga una apariencia no humana. Estos personajes parecen estar íntimamente relacionados con la ufología y los fenómenos extraños en los cielos, aunque según otros testimonios estos aparecen también cuando un sujeto es poseedor de una información comprometedora para un gobierno, una corporación mediática, un lobby de poder político, económico o social, etcétera…

Ya se hablaba de ellos en 1947 a raíz del famoso incidente del Caso Roswell, en Nuevo México, en el que “supuestamente” dos ovnis de origen no humano se estrellaron en un rancho de la localidad de Roswell. Su origen es extraño y confuso. Nadie sabe a ciencia cierta cuando fue la primera vez que irrumpieron en la escena mediática del fenómeno OVNI. La especulación más conspiracionista y las suposiciones más paranoicas giran entorno a ellos. Se habla de espías de la CIA y de la KGB, agentes secretos ligados a operaciones aéreas especiales, trabajadores del Área 51 e incluso de seres extraterrestres. En cualquier caso, su apariencia y comportamiento son extraños y amenazadores. Otra opinión más escéptica argumentaría que estos personajes son simplemente un elemento folclórico dentro del fenómeno OVNI, fruto de la influencia mediática, la imaginación colectiva y la autosugestión, o que el mito surgió a raíz de la vestimenta de colores oscuros que utilizan muchos agentes de la CIA, el FBI y el servicio secreto. Por otra parte, estudiosos de casos de encuentros con ovnis opinan que debe de haber cierto elemento real en el tema, debido a los casos reales de extorsiones y amenazas ocurridos a investigadores.

En todo el mundo

Existen Hombres de Negro en el Pentágono, en el Kremlin, en Inglaterra, en China, en Japón, en todas partes de los cinco continentes. Quienes los han visto los describen como “varones humanoides vestidos impecablemente con traje o con ropa negra”. Testimonia haber presenciado su descenso. Decenas de personas los han visto descender de naves espaciales y detrás de cada suceso de importancia mundial.

Conclusiones

Lo cierto es que si estos hombres de negro existen, su procedencia y su propósito no están muy claros. Para muchos investigadores, estos personajes enigmáticos pertenecen a una organización secreta. Para otros son agentes del gobierno, algunos arriesgan la teoría de que podrían ser miembros de una antigua raza terrestre que vive en remotas regiones de la Tierra y para otros son agentes extraterrestres cuyo cometido es mantener oculto el fenómeno ovni. Lo cierto es que el misterio continúa. Desde mi punto de vista y según mi propia experiencia, así como la de otras personas cercanas a mí, considero que se trata de un fenómeno verídico protagonizado por unos hombres que adoptaron esa vestimenta propia de los antiguos gángsters italoamericanos. No obstante, este tema queda abierto a múltiples interpretaciones.

El libro de bender

Albert Bender decidió en 1963 explayarse al respecto en un libro que tituló “Flying Saucers and the Three Men in Black”. En esta ocasión los “hombres de negro” adquirieron un matiz definitivamente extraterrestre. Los acompañaban mujeres con ajustados vestidos blancos. Se trata de una obra bastante típica sobre un contacto con los ovnis. El libro es vago de leer, confuso y, en algunos aspectos, bastante perturbador. El libro no tuvo casi nada de impacto en el público lector, sobre todo en los aficionados a los ovnis, los cuales están acostumbrados a los relatos sobre contactos extraterrestres. El libro ni siquiera encontró un editor estadounidense. Tristemente, la gente ya no tenía interés en Albert Bender, pero sí en los “hombres de negro”.