Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

La llegada de la época estival trae consigo las vacaciones, el calor, las ganas de disfrutar de actividades en el exterior, pero sobre todo trae un factor que debe ser tenido en cuenta: los mosquitos.



Con este particular insecto, además de la molestia que causa su aparición también trae consigo una serie de enfermedades que hasta pueden llevar a la muerte si no son tratadas a tiempo.



Si bien el mosquito ataca a cualquier persona, no importa edad, raza o nacionalidad, hay que tener una especial atención cuando sus víctimas son los nenes.



Es por eso, que existen recomendaciones para protegerlos y que los chicos no contraigan dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, entre otros males.



El verano suele ser una época clave para la proliferación de los insectos debido a que hay más reservorios de agua para poner huevos, y el desarrollo de las larvas es más rápido con las latas temperaturas y la piel está más expuesta.



A tener en cuenta

Entre otras medidas para evitar picaduras y reducir la propagación de los mosquitos se recomiendan una serie de medidas "individuales", como utilizar ropas adecuadas frescas, de colores claros, de mangas largas y pantalones largos (siempre que los menores se encuentren en le exterior), colocar tul sobre las cunas y cochecitos, mantener el pasto corto, usar mosquiteros en buen estado en las ventanas y puertas, eliminar o colocar boca abajo los recipientes que puedan tener agua estancada (dentro fuera de la vivienda), cambiar el agua de los floreros y de los bebederos de los animales a diario, mantener libres de hojas los desagües de los techos, dejar tapados los tanques de agua, y utilizar repelentes, preferentemente los que contienen DEET (N,N-Diethyl-m-toluamida), los que deberán aplicarse con la frecuencia especificada en la etiqueta del producto y recién a partir de los 2 o 6 meses de edad del nene, también estipulado en las advertencias según el nivel de concentración del principio activo de cada repelente.



Particularmente, en aquellos repelentes en aerosol los especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan no rociarlo en forma directa sobre la piel, ya que podría llegar a inhalarlo, sino aplicarlo sobre la mano del adulto y luego distribuirlo sobre las zonas expuestas, exceptuando las áreas debajo de la ropa, alrededor de los ojos, la boca y las manos, para evitar que se lo ingieran, no se debe aplicar tampoco en forma conjunta con el protector solar sino 30 minutos después, ya que combinados aumentan el nivel de toxicidad.

Los síntomas

Con respecto a los signos y síntomas que podrían indicar la propagación de las enfermedades transmitidas por los mosquitos, el doctor Héctor Abate (M.P. 2726, médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría) se refirió a que "las tres enfermedades causadas por virus transmitidos por artrópodos (técnicamentellamados arbovirosis) más importante en nuestro medio son: dengue, chikungunya y zika. Se presentan en forma epidémica, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y cuando desarrollan síntomas producen un cuadro clínico muy similar, principalmente durante la fase aguda, lo que dificulta el diagnóstico clínico. Se pueden presentar con fiebre, compromiso del estado general, afectación neurológica o hemorragias".

Como no existe tratamiento antiviral específico para estas enfermedades, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda a los pediatras que realicen tratamiento de los síntomas: reposo mientras dure la fiebre y compromiso articular, ingesta adecuada de líquidos para reponer las pérdidas y medicamentos como el paracetamol para aliviar la fiebre y el dolor (la aspirina está contraindicada).

En caso de que no mejore o que haya otras manifestaciones como alteraciones en el piel, el especialista puede indicar otros fármacos. El profesional remarcó que "para evitar la infección de otras personas, se debe cuidar que el enfermo, durante los primeros siete días, no sea picado por mosquitos, por lo que se recomienda que se apliquen las medidas de prevención correspondientes como repelentes para mosquitos, vestimenta que cubra brazos y piernas, utilizar mosquiteros para dormir, impregnados o no con insecticida y permanecer en un lugar protegido con mallas anti-mosquitos".

Otra de las enfermedades que aparecieron en nuestro país en el último tiempo fue la fiebre amarilla, aunque en esta situación los casos suelen ser "importados", debido a que son personas que se contagian en viajes al exterior (sobre todo en países donde hace mucho calor).

De todas maneras, ante la aparición de cualquiera de los síntomas mencionados y la sospecha de la presencia de alguna de estas condiciones, se recomienda consultar rápidamente y no automedicarse, cumplir con las indicaciones médicas, restringir el contacto con otras personas, no ir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta y eliminar de la casa objetos que puedan servir de reservorio para huevos de mosquitos.



Fiebre amarilla

Una de las estrategias de prevención de enfermedades infecciosas más importante es la aplicación de vacunas específicas a las personas que viajan a zonas endémicas o hiperendémicas.



Es recomendable una visita médica, previa al viaje a realizar, para que el profesional controle el carnet de inmunizaciones, que debe estar completo según la edad, e indique las vacunas necesarias y las medidas preventivas adecuadas para evitar el contagio de estas enfermedades.

En el caso de la fiebre amarilla, existe una vacuna disponible para prevenirla y se aplica una única dosis sin necesidad de refuerzo. La misma proporciona una inmunidad efectiva contra la enfermedad en el 99% de los vacunados al cabo de 30 días.

Cabe destacar, que esta vacuna puede ser aplicada de manera gratuita y con emisión del certificado internacional en la Dirección de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Ministerio de Salud de la Nación y sus dependencias en todo el país. En tanto, es bueno resaltar que hay países en los cuales es

obligatoria la vacuna para poder ingresar.



Claves para entender mejor

1) No existe un tratamiento antiviral específico para estas enfermedades.

2) En nuestro país resaltan el dengue, zika y chikungunya.

3) Si viaja a países donde reina el calor, consultar para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

4) Algunas medidas para proteger a los niños son: colocar tul sobre las cunas y cochecitos, y cuidado en la zona donde apliquen repelentes.

5) Los síntomas son fiebre, compromiso del estado general, afección neurológica o hemorragias.

6) En las viviendas hay que cambiar agua de floreros, bebederos de animales, dejar tapados tanques de agua, entre otras medidas.

7) El desarrollo de las larvas es más rápido con altas temperaturas.

8) Para evitar la infección de otras personas, se debe cuidar al

enfermo durante los primeros siete días.