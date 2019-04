Las reuniones, fiestas o salidas, ya sea con amigos, parientes o compañeros, suelen ser una vía de escape tras una jornada de estrés laboral o estudio, o esos encuentros de fin de semana en los que las preocupaciones y el cansancio parecen dejarse de lado. Son esas reuniones las que suelen ser acompañadas por la (a veces generosa) ingesta de bebidas alcohólicas, y con estas puede aparecer la intoxicación aguda por etanol, asociada con numerosas complicaciones que se traducen en una lista que incluye accidentes de tránsito, violencia doméstica, homicidios y suicidio, escala que va de menos a más.



Es por eso que hay que tomar ciertos recaudos si uno va a beber, ya que además de las “otras complicaciones” que pueden acarrear, hay que agregar que el consumo prolongado aumenta las probabilidades de sangrado de estómago o esófago, inflamación y daños en el páncreas, daño hepático, desnutrición y cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza, cuello, mamas y otras áreas.



Cifras alarmantes



En nuestro país se estima que más de 1.700.000 mayores de 15 años padecen trastornos de abuso o dependencia, mientras que estudios realizados a alumnos secundarios revelaron que el 66% había probado alcohol y también tabaco, números que preocupan no sólo a los padres, sino a las autoridades sanitarias.

El maltrato de género se ha relacionado con el alcoholismo en los varones.

En tanto, el alcohol tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento, dependiendo de la graduación alcohólica de la bebida, la cantidad consumida, presencia de otras drogas, la tolerancia individual y si hay enfermedades preexistentes. Después de su absorción, el etanol se distribuye con uniformidad en todos los tejidos y líquidos del cuerpo.



La ley que regula la cantidad de alcohol autorizada para conducir un automóvil en la Argentina establece como límite de alcoholemia 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Este límite se vuelve más estricto para la conducción de motos y ciclomotores, donde la tolerancia se disminuye a 0.2 gr/litro y a 0 para quienes conducen transporte de carga o pasajeros. Como ejemplo, una persona de 90 kg llegaría fácilmente a la cantidad límite tomando apenas dos vasos de cerveza.



Pero, ¿cuánto tiempo tarda en eliminarse totalmente el alcohol ingerido? Supongamos que un individuo de 70 kilos de peso haya tomado 140 gramos de alcohol, por los 7 gramos que elimina por hora y por litro de sangre, daría 20 horas, lapso tras el cual el organismo se habría liberado totalmente.



Palabra autorizada



La doctora María Valeria El Haj (M.N. M.N. 99.291), directora médica de Vittal, explicó cómo se puede reconocer distintos periodos de embriaguez, según la concentración alcohólica en sangre:



- El Primer período: 0.5 mg/ml a 1.5 mg/ml o 0.50 g/l a 1.5 g/l. “Es de excitación. Inhiben los centros corticales inhibidores, produciéndose la liberación de los inferiores, con la consiguiente euforia o llanto inmotivados, elevación de la voz, tiempo de reacción alargado, disminución de eficacia para ejecución de actos complejos, alteraciones en la palabra, la marcha, temblor en dedos, disminución de agudeza visual y auditiva, con pupilas isocóricas y mióticas, vómitos, cefalea y mareos, y alteración en los movimientos reflejos automáticos (de allí su importancia en accidentes de tránsito)”, explica la médica.

El alcohol tiene efectos sobre el sistema nervioso central.

- Segundo período: 1.5 mg/ml a 2.5 mg/ml o 1.5 g/l a 2.5 g/l. La doctora explica: “Se puede hallar ataxia, debido a su acción en el cerebelo, visión borrosa o doble, incoordinación muscular, disartria, hipotensión arterial y taquicardia, hipoglucemia e hipotermia. Hay amnesia total de lo ocurrido”.



- Tercer período: 2.5 mg/ml a 3.5 mg/ml o 2.5 a 3.5 g/l. “Predomina la depresión del sistema nervioso central: somnolencia, luego estupor marcado, hipotensión, bradipnea, hipotermia, hiporreflexia, hipoalgesia, y amnesia temporal”, analiza la facultativa.



- Cuarto período: 3.5 mg/ml a 4.5 mg/ml o 3.5 g/l a 4.5 g/l o mayor. La doctora indica: "este período, llamado coma alcohólico, además de aumentar la depresión del sistema nervioso central, presenta hipotensión con bradicardia, apnea, arreflexia y analgesia superficial y profunda, con severas alteraciones del medio interno, acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia e hipotermia y luego paro cardio-respiratorio y muerte debido a la parálisis del centro cardio-respiratorio,y que ocurre entre 1 a 10 horas después de la ingestión. Si se recupera, esta se retarda en 24 a 48 horas”.



Tratamiento



Para intoxicación aguda aislada es clave el apoyo y del punto de vista médico, los pacientes se deben evaluar con cuidado para detectar lesiones traumáticas ocultas. En intoxicación leve, solo requerirán observación hasta su recuperación.



Si una persona tomó de más:

La intoxicación se asocia a accidentes de tránsito, violencia, homicidios y suicidios.

- No permitir que maneje.



- Llevarlo a un lugar tranquilo y ventilado. - Si se descompuso o se desmayó, ponerlo de costado para que no se ahogue si vomita.



- Aflojarle la ropa y darle abrigo.



- No dejarlo solo.



- Darle mucha agua y llamar al servicio de emergencia inmediatamente.



Conocer los límites:



A la hora de realizar un consumo responsable de alcohol y de cómo actuar en caso de tener que asistir a una persona intoxicada, la doctora El Haj dio las siguientes recomendaciones, si se va a consumir alcohol:

Es importante conocer los límites en el consumo.

- Comer siempre algo antes de empezar a beber.



- El alcohol deshidrata, por eso es importante tomar agua al mismo tiempo.



- No mezclar alcohol con drogas, porque aumenta el riesgo cardíaco y la deshidratación.



- Tener en cuenta que el alcohol reduce la potencia sexual.



- No mezclar alcohol con viagra.



- Ante un problema de salud -diabetes, hepatitis, asma, o problemas cardiológicos- se recomienda no tomar alcohol directamente.



- No consumir alcohol durante el embarazo, ya que la placenta es permeable y puede causarle daño al bebé en crecimiento.