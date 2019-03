En algunos programas de radio y en varios canales de televisión de todo el mundo se continúa gestando un debate que por el momento no parece tener fin. ¿ La Tierra es redonda? O ¿como muchos afirman desde hace un tiempo, tiene una forma plana?



Hace más de tres siglos, producto de estudios realizados por dos renombrados astrónomos de la Antigüedad, como Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, se cree (y considera) que el planeta tiene una forma esférica. Sin embargo, en los últimos años una parte de la sociedad empezó a enterrar aquella sentencia de los dos célebres investigadores, para darle fuerza a una nueva vertiente: la de los terraplanistas.

La forma real de la Tierra de acuerdo a los terraplanistas

En el 2014, un estadounidense publicó un artículo de cerca de 35 páginas en el que presentó aproximadamente 200 pruebas de que nuestro planeta “no es una bola que da vueltas” y desde entonces la idea se viralizó a través de distintos sitios de internet. Los terraplanistas (así es como se hacen llamar los que caminan por la vereda opuesta) tienen cientos de argumentos para afirmar la planicidad de la Tierra.



Para ellos, la teoría de la tierra redonda no fue más que una excusa de Cristóbal Colón para poder financiar su viaje y sigue siendo en la actualidad una conspiración de la ciencia, especialmente de la NASA, para quebrantar la fe cristiana. Sin embargo, el hecho de que los exploradores del Medioevo le hayan dado la vuelta completa al planeta, los husos horarios que usamos cotidianamente, la existencia del día y la noche, los eclipses de Luna y muchos otros eventos científicos que se comprobaron a lo largo de más de tres mil años de historia, siguen demostrando que la Tierra, de hecho, es redonda.

Similar a muchos otros mapas de tierras planas "este es notable debido a su inclusión del sol en la parte superior", indican.

Así y todo, en 2017 se celebró el primer “Flat Earth International Conference” en Carolina del Norte. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, son el lugar en donde esta comunidad de seguidores de la teoría se reunió. Pero ese grupo crece de manera sideral, especialmente porque varios personajes famosos se sumaron: la actriz y cantante Tila Tequila, el rapero B.O.B y el jugador de la NBA Kyrie Irving son algunos de los exponentes que tratan de convencer al resto de la humanidad.



Ya en 2018 el cónclave tuvo una mayor convocatoria, esta vez en Canadá, y para la próxima cita, en Dallas, en noviembre próximo, los organizadores esperan una afluencia aún mayor. Sus argumentos ¿Cuáles son algunos de los argumentos para que existan personas que creen que la Tierra es plana?

El horizonte siempre aparece plano alrededor del observador sin importar el lugar del mundo en donde se encuentre. Y también se eleva dependiendo de la altura en donde el observador esté, es decir, nunca hay que mirar hacia abajo para ver el horizonte.



Según esta teoría, la Tierra plana no es como un mapa, es más bien un disco en movimiento en cuyo centro está el Polo Norte y en el borde, la Antártida. No sería como un continente completo, sino como un anillo de hielo impenetrable que permite que el agua se quede adentro.



El agua tiende a tener una forma recta, y no se curva ni se mueve hacia el centro, como pasaría en una Tierra con forma redonda; si la Tierra realmente fuera redonda no podríamos ver durante todo el año las mismas constelaciones, esto solo se explica si la Tierra fuera plana y el firmamento sobre nosotros fuese siempre el mismo.



Proyectan una expedición hacia el fin del mundo



Los terraplanistas toman cada vez más fuerza, a pesar de la oposición que encuentran en la mayor parte de la comunidad científica, especialmente porque las personas amantes de las teorías conspirativas no se niegan a creer en la veracidad de sus hipótesis. A priori, creen que las imágenes tomadas por satélites son trucadas, y forman parte de una campaña para manipular a la población mundial. También niegan que exista la gravedad. ¿El motivo? Sostienen que el planeta es estático y que lo que se mueve es el firmamento, las estrellas, la Luna y el Sol.

La visita a la Antártida es para probar su teoría.

Al margen de todas estas cuestiones que por ahora no tienen ningún sustento para hacerles un guiño a sus pensamientos, algunos terraplanistas están organizando una expedición hacia la Antártida, en busca del “fin del mundo”. Vale destacar que aún no hay una fecha precisa.



“Si tomás un globo terráqueo y lo aplastás, la Antártida rodeará la Tierra. Es como una orilla de hielo y es muy, muy grande. No creemos que nada pueda caerse del borde, porque una gran parte de la comunidad terraplanista cree que estamos en un domo, que es como una bola de nieve”, dijo a Forbes Robbie Davidson, fundador de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana y uno de los impulsores de la expedición.



Por su parte, Jay Decasby, un terraplanista que está trabajando en un reality show muy conocido sobre este tema, también apoya la iniciativa expuesta con anterioridad. “Todo lo que tenemos que hacer para cerrar este debate de una vez por todas es calcular la distancia de la costa de la Antártida. Lo habían hecho los primeros marineros, que lograron recorrer más de 96.000 kilómetros, lo que demuestra de manera irrefutable el modelo de la Tierra plana. Pero, como todas las otras montañas de evidencia, esto no es suficiente para los ‘redondistas’. Si podemos llegar a la costa de la Antártida y navegar a su alrededor, obtendremos la distancia que demostrará que son los bordes exteriores de la Tierra plana, y refutaremos por completo todos los argumentos que cualquiera pueda intentar lanzar para el culto al heliocentrismo que adora el Sol”.



¿El último eclipse de Luna tampoco existió?



A mediados de enero, millones de personas posaron su mirada en el cielo para disfrutar de “la Luna de sangre” provocada por un eclipse, cuando la Tierra refleja su sombra sobre el satélite natural. Sin embargo, los defensores de la Tierra plana afirman que la Luna no se oscureció debido a la sombra de nuestro planeta, sino por el paso de un misterioso “objeto de sombra” entre nuestro mundo y su satélite.



Esta teoría fue explicada en un post del blog “Flat Earth Society”: “El hecho de que la Luna se vuelva completamente roja durante un eclipse lunar sugiere que la luz del Sol fluye a través de la mayoría del cuerpo que se cruza con el camino de la luz”, detalla la publicación. “Aunque los terraplanistas creen que nuestro planeta es plano como un panqueque, sorprendentemente parecen haber llegado al consenso de que el Sol y la Luna son objetos esféricos”, agrega el sitio web Space.com.

Los terraplanistas descreyeron del reciente eclipse.

Según el portal mencionado, los terraplanistas “fabricaron una nueva explicación para la sombra vista en la Luna durante un eclipse”. Estos afirman que la órbita del misterioso objeto está inclinada unos 5,15 grados con respecto al plano orbital del Sol. “Casualmente, en realidad, este es el ángulo con el que se inclina la órbita de la Luna con respecto a la órbita de la Tierra”, dice el reportaje.



“La Flat Earth Society no proporcionó los cálculos matemáticos mediante los cuales llegó a este número, que parece más probable que haya sido ‘tomado prestado’ de los cálculos de los astrónomos reales que el que se haya derivado de cero”.



Justamente Flat Earth Society indica que este objeto es un satélite invisible del Sol y da lugar a un eclipse lunar aproximadamente dos veces al año. La Tierra redonda, dicen, por otro lado, no desempeña ningún papel en el fenómeno, como lo demuestra el tono rojizo por el que los eclipses lunares se hicieron conocidos. A su vez, afirma que el objeto de sombra nunca se ve en el cielo, porque orbita cerca del Sol.



Y añade: “Existe la posibilidad de que el objeto de sombra sea un cuerpo celeste conocido que orbita alrededor del Sol; pero se necesitaría más estudio para rastrear las posiciones de los satélites asteroides de Mercurio, Venus y el Sol, y correlacionarlos con las ecuaciones para el eclipse lunar antes de poder llegar a una conclusión”