Por Marcelo Peralta Martínez

paranormal@cronica.com.ar

No es la primera vez que contamos que varias figuras del mundo del espectáculo internacional han relatado vivencias y hechos personales que rozan con lo misterioso , inexplicable y que se enmarca en el terreno de lo paranormal.

Así, en esta nueva entrega enfocamos nuestra mirada hacia varios famosos de renombre mundial que brillan con sus canciones y actuaciones del cine internacional, que a lo largo de sus vidas han revelado en diferentes entrevistas ,que alguna vez vivieron una experiencia paranormal de la cual juran que nunca se olvidarán.

Ahora te vas a enterar que las estrella del mundo, también se pegan flor de julepe, cuando les pasan cosas como las que relatan. Aquí van sus historias.

Katy Perry

La cantante estadounidense vio un fantasma minutos antes de un concierto: “Estaba arreglándome en el camerín cuando de la nada apareció en mi espejo el reflejo de un hombre con bigote, y de inmediato se esfumó”.

Marc Anthony

El cantante y actor yanqui declaró que una noche dormía profundamente cuando la reconocida Rocío Jurado le cantó la canción “Qué hiciste”, diciéndole luego: “Es para Jenny”.

Miley Cyrus

Nacida en Tennessee, Estados Unidos, la actriz y cantante reveló que estaba en Londres, en un hotel junto a su familia, y de pronto descubrieron que el lugar estaba embrujado. “Pasaron cosas muy aterradoras. Solía ser una antigua panadería que la convirtieron en un edificio de departamentos. Una noche mi hermana menor estaba parada frente a la ducha y de repente comenzó a gritar. Corrí hasta el baño y el agua empezó a salir caliente, no fue que el agua simplemente cambió sino que la canilla se movió sin que nadie la tocara y quemaba". Después señaló que: ''Me pareció ver a un nene sentado en el baño, mirándome mientras me duchaba. Eso me asustó. La noche siguiente estaba en la ducha de nuevo y puedo jurar que vi a ese nene sentado dando patadas''.

Joe Jonas

El hermano del medio de Jonas Brothers dijo: ''Viví en una casa embrujada y ahí ocurrieron muchas cosas tenebrosas. A la noche se oía gente caminando y las luces se prendían y apagaban solas. Vivía con amigos y nos fuimos rápido. Ahora creo en fantasmas''.

Ariana Grande

La joven de 26 años, oriunda de Florida, Estados Unidos contó a la prensa que: “Una noche, estaba acostada, lista para dormir, y cuando cerré mis ojos escuche un fuerte estruendo en mi cabeza. Cuando los abrí todo se detuvo, pero cuando volví a cerrarlos empezó otra vez y a eso le se sumaron susurros. Me levante y llame a mi representante para decirle que estaba aterrada y que no quería dormir en ese cuarto. Fui hasta el lado izquierdo de la habitación y pude ver una sombra negra, como una gran nube negra. Al segundo empecé a llorar, el celular se apagó y decidí volver a la cama. Ni bien me tape lo vi pasar justo frente a mí. Al otro días un amigo se quedo a dormir conmigo, y cuando le conté me dijo que la noche anterior le había pasado lo mismo”.

Keira Knightley

La popular actriz británica manifestó que vio un fantasma una vez que dormía en un hotel. Según dijo ante los micrófonos, todo ocurrió cuando salió de bañarse y observó a un hombre de pelo oscuro sentado en una silla. Lejos de asustarse le habló y este desapareció.

Mathew McConaugheymatt

Se mudo y “como no había comprado muebles, dormía con mi perro en una carpa dentro de una habitación en el segundo piso. En la primera noche escuche ruidos extraños. El piso de parquet crujía como si alguien caminara y el perro se puso nervioso. Luego escuchamos el sonido de una moneda golpeando en una mesa de vidrio. Era una presencia fantasmal. Una mujer que apareció dentro de la carpa y se esfumó”, confesó el actor inglés.

Halle Berry

La actriz norteamericana contó que cuando culminó con el rodaje de la película “Introducing Dorothy Dandridg”, en 1999, tuvo un contacto paranormal con la propia Dorothy fallecida en 1965.

Hugh Grant

El actor inglés contó muchas veces en entrevistas de televisión que escuchó al espíritu de Bette Davis en su casa de Los Ángeles. Esta versión es apoyada por sus vecinos quien manifestaron también haber escuchado su fantasma llorando por las noches.

Megan Fox

Ella fue testigo de un insólito caso. La actriz presenció a un ente cuando estaba de vacaciones en hotel de México. Dijo que estaba recostada en la cama cuando escuchó a alguien entrando a su habitación y luego preparar un café. En principio creyó que era un empleado del lugar y cuando se acercó a ver no había nadie.

Salma Hayek

La actriz mexicana recordó una tenebrosa historia cuando participó del programa The Rachel Ray Sho: "Mi hija Valentina vio un fantasma, estoy convencida. Se despertó, abrió los ojos y miró hacia un lugar específico". Luego dijo: “No, no, au revoir”, que en francés quiere decir adiós y no había nadie ahí" y más tarde aseguró que esta no era la primera vez que su hija veía un fantasma siendo algo “habitual”.

Kate Hudson

La hija de Goldie Hawn, también actriz, aseguró que vivió muchas experiencias paranormales en compañía de su madre ya que ambas, desde temprana edad fueron conscientes de su capacidad para detectar espíritus. En una nota, ella dijo: ''El fantasma más aterrador que vi fue el de una mujer que no tenía rostro. Desde allí pienso que no se trata de ver fantasmas, sino más bien de sentir la presencia de estos espíritus”.