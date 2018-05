Jorge Fernández Gentile

paranormal@cronica.com.ar

Las transmisiones televisivas en directo desde la Estación Espacial Internacional (ISS) que generalmente son generadas en los Estados Unidos por la Agencia Aeroespacial -para todos, la NASA-, suelen resultar a veces caóticas, entrecortadas, con retrasos, superposiciones, cortes y por eso mismo, generan un sinfín de dudas sobre las posibilidades de que aparezcan en plena emisión extrañas figuras, que bien podrían resultar naves extraterrestres u OVNIs.



Sin embargo, días atrás sucedió un hecho que, a los ojos de muchos investigadores de lo inexplicable, es la acabada prueba de la aparición de una nave de otro mundo, muy cerca de la aeroestación que orbita la Tierra.



Generando dudas



La NASA ha sido acusada muchas veces de ocultar pruebas de la existencia de OVNIs, en especial debido a la gran cantidad de videos donde se puede ver cómo la agencia espacial estadounidense corta la retransmisión justo en el momento en que aparecía un extraño objeto, más allá de cualquier delay (del inglés, retraso, efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal sonora que, una vez procesada la señal se mezcla con la original)



Debido a ello, esta serie de continuas acusaciones obligó a la mismísima NASA a ofrecer una explicación lógica y racional. Las interrupciones en la retransmisión de vídeo en directo desde la ISS son muy comunes.



Al parecer esto sucede porque la estación espacial se mueve constantemente y, a veces, sale fuera del alcance de los satélites de retransmisión de datos y seguimiento. Es entonces cuando las retransmisiones en directo se cortan automáticamente.



Una explicación por demás técnica, pero que en nada elude la sospecha de resultar una excusa inválida, dado que muchos creen que la NASA está ocultan evidencia de OVNIs en repetidas ocasiones. Quizá no haya sido el último caso, de la última semana de abril, pero que reafirma las sospechas.



Nave nodriza cerca de la ISS



Un nuevo video que corresponde a una de las cámaras que retransmiten en directo desde la ISS muestra un OVNI triangular de aproximadamente 300 metros de diámetro.



En primer lugar, aparece una luz parpadeante, y poco a poco se va mostrando lo que es en realidad, una nave espacial del tamaño de un buque de guerra. Para los teóricos de la conspiración sin duda alguna debe ser “enorme" ya que pasa a cierta distancia de la ISS. Otros investigadores incluso aseguran que la enorme nave extraterrestre podría poseer la capacidad de volar desde la Tierra a la Luna en menos de un minuto.



El vídeo fue publicado por el canal de YouTube UFO Today el 13 de abril de 2018. Junto al filme, se explica que se pueden “ver la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra cuando de repente aparece un OVNI muy cerca. Parece ser que el campo magnético de la Tierra estaba interfiriendo con el OVNI, ya que se revela provocando luces intermitentes. Es similar al efecto que vemos cuando una pieza de aluminio se coloca dentro de un microondas. Sea lo que sea este objeto, debe de ser enorme ya que estaba pasando por debajo de la ISS cierta distancia.”



Opina un ufólogo



El ufólogo Scott C. Waring dio su teoría sobre el misterioso objeto que se ve en el video. Para él no se trata de diferentes OVNIs, sino de una nave nodriza que puede tener hasta 300 metros de diámetro.



“¡Este OVNI te va a hacer volar tu imaginación! Quiero decir que simplemente aparece como un solo orbe brillante”, escribe Waring en su calificado blog UFO Sightings Daily.