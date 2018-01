En la zona se vieron extraños movimientos de seres desconocidos entre la población.

Leo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

En esta época del año, los más chicos esperan con ansias la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos, que arriban desde diferentes sitios con la misión de entregar un obsequio a los pequeños. Sin embargo, hace pocas horas se dio otro llamativo suceso, que involucra a seres desconocidos. En ese contexto, la siguiente declaración sorprendente proviene de un testigo que tuvo el extraño encuentro junto a la bahía Mazarredo, en pleno corazón patagónico de la alejada provincia de Santa Cruz.

Es que, según afirman, fue tan abrumador lo que ha vivido que el protagonista se sintió obligado a reportar el encuentro a la MUFON, quizá la organización estadounidense más importante del mundo que investiga casos del fenómeno OVNI (Y que no revela fuentes ni da nombres de quienes viven estas historias) y por eso solamente se puede decir que extraños seres fueron vistos, en enigmática actitud, al punto de sorprender a quienes de pronto no le encontraron explicación a lo que estaban haciendo allí.

Mutual UFO Network

Así calificó el caso, bajo el Nro. 88710 el prestigioso centro de investigaciones, que incluyó imágenes de satélite que detallan y muestran el área en la que se cruzaron. El relato de los testigos es bien detallado: “Hicimos un viaje por la ruta nacional 281 a Puerto Deseado ( Santa Cruz) en la costa del océano Atlántico. Queríamos visitar la antigua y olvidada oficina de correos en el sitio de Mazarredo, que es parte del antiguo telégrafo del presidente Roca (año 1905). Llegamos por la noche y no vimos a otras personas en la zona, planeamos quedarnos allí una semana, pero el lugar nos esperaba con sorpresa. Temprano en la mañana vamos al mar que se encuentra a 4 millas de distancia, elegimos ir a pie para hacer fotos y vídeos naturales.

En el viaje nos retiramos por un barranco, pero en una curva pudimos ver en la parte superior cinco camionetas Range Rover color blanco, y junto a ellas había algunas personas vestidas con ropas raras casi traslúcidas. El último artefacto apuntaba al mar y sonaba como una canción exacta de una ballena, casi durante diez segundos podemos ver un pulso intermitente en dirección al horizonte marino y luego desde allí algo respondió desde el mar, una y otra vez.

Encuentro cercano

Esta gente nos ve y por eso mismo agitamos nuestras manos para decir “hola” y ellos hicieron lo mismo. Cuando llegamos a la costa, encontramos a dos hombres más, nos hablan y dicen “hola, ¿están aquí para ver la oficina de correos?”, dijimos que “sí” y agregaron: “es necesario ver una última referencia del telégrafo, una placa de tributo de bronce”, y luego dijeron qué dirección debíamos seguir a una milla del lugar. Preguntamos sobre los vehículos y las torres, y el artefacto que parecía un cono, pero no hubo una negativa a la requisitoria, muy por el contrario, ellos contestaron: “Estamos buscando algo, es un material científico, importante para nosotros”, alcanzaron a responder. En los próximos tres días, los vehículos y las personas no se alejaron del sitio ni buscaron esconderse ya que permanecieron allí. Los testigos informaron a MUFON que por lo menos vieron unas diez veces durante ese lapso, “pero nunca fuimos a donde estaban ellos”, explicaron. “Después de que nos fuimos las fotografías del objetivo que tomamos se blanquearon, no tenemos problemas, ni daños en el automóvil, ni problemas de salud, estamos bien y vamos a nuestro negocio.

Lo increíble es que ahora podemos ver el área en imágenes de satélite y podemos observar allí un notable triángulo en el mismo lugar donde los cinco vehículos se encontraban estacionados”. Demasiado extraño... ¿No le parece?

Cerca de allí desapareció el submarino ARA San Juan

La Bahía Mazarredo registra grandes actividades extrañas, a tal punto que aún no hay grandes indicios sobre estas personas vestidas con ropas translúcidas raras, también se desconoce si hay una presencia extraterrestre involucrada o cuál es el significado del ícono naranja en los vehículos de la zona. Y mientras se buscan respuestas a todos esos interrogantes, en el último tiempo apareció un nuevo misterio. Se trata del submarino ARA “San Juan”, que desapareció en el Atlántico con 44 personas a bordo en la mañana del 15 de noviembre. Es que justamente la última posición del submarino fue frente a las costas de esta bahía.

Considerando que aún no hay noticias certeras, algunos buques, la mayoría de bandera argentina, continúan la incesante y por ahora infructuosa búsqueda. De todos modos, la única presencia extranjera es la de los equipos de la Federación Rusa, los últimos en sumarse al operativo internacional sin precedentes montado para dar con el navío. Además del buque oceanográfico Yantar, la Armada seguirá contando a bordo con el ROV (vehículo operado remotamente) Panther Plus, también de origen ruso.