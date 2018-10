Por Marco Bustamante

paranormales@cronica.com.ar

En principio, queremos dejar por sentado que tenemos una postura crítica sobre todo lo relacionado con Halloween y las fiestas en que se adora a entidades de personas ya fallecidas. También es importante decir que destacamos el enorme trabajo que se viene realizando en nuestro país con la "ley anti sectas" y cómo la justicia viene investigando las distintas denuncias.



Nos preocupan enormemente los informes que hablan de 90 mil seguidores de cultos satánicos en nuestro territorio. Por eso es que esta nota no pretende hacer referencia a las calabazas talladas, ni a todo el merchandising que es común por estos días.



Hablaremos en cambio de los peligrosos rituales que por estos días se llevan a cabo en muchos rincones del país, en los que se queman libros, sacrifican animales y hasta matan personas en nombre del maligno. Hay dos noches especiales para la brujería: el 30 de abril y el 31 de octubre. Ambas corresponden a celebraciones celtas.



La primera es la noche de walpurgis ("Beltaine" era la fiesta celta del día siguiente), la segunda es Halloween. Ambas ocasiones son utilizadas por grupos de adoradores de lucifer, que como define el estudioso francés André Dennaux, son "asociaciones pseudorreligiosas, pseudoculturales, pseudofilosóficas", para realizar ceremonias extremas.



Palabra del exorcista



Consultamos por el tema al Obispo Luterano Manuel Acuña, quien le dijo a Crónica en exclusiva: “El peligro de Halloween trasciende lo cultural. Es mucho más que una fiesta. Espiritualmente vestir la ropa de un demonio o de un muerto es hacer un pacto. El vestirse de eso significa estar de acuerdo con eso, hacerle una propaganda, una publicidad a ese daño, es sacarlo hacia la calle. No olvidemos que la versión original de 'dulce o truco' era ´dulce o muerte'. Por otro lado sabemos que existe en esa fecha la boda del demonio con sus esposas, elegidas en todo el mundo. Esas ´esposas del demonio´ mantienen relaciones sexuales con los representantes del diablo, para traer al anticristo. Las ceremonias se realizan en distintos horarios en cada rincón del planeta. Entonces, esta mal llamada festividad, lo que intenta es traer a al calle a la presencia de los muertos, a los espíritus inmundos y por otro lado intenta traer a la encarnación del anticristo, que como sabemos, procederá a ser el comienzo del fin del mundo”.



El día de la bestia



El 31 de octubre se "celebra" uno de los cuatro grandes aquelarres del año, según el calendario céltico. Es el día en que se realizan las "misas negras".



Para definir el ritual, nos basaremos en los escritos de Anton Szandor LaVey y su descripción textual: "Un sacerdote renegado está ante un altar, que consiste de una mujer desnuda, sus piernas abiertas de par en par y su vagina expuesta, en cada uno de sus puños cerrados sostiene una vela negra, hecha de la grasa de un niño sin bautizar, y un cáliz lleno de la orina o sangre de una ramera, reposando en su vientre. Una cruz invertida cuelga sobre el altar, y hostias triangulares hechas de pan quemado o de nabo ahumado son bendecidas metódicamente a medida que el sacerdote las unge debidamente en los genitales de la mujer que sirve de altar. Entonces, se nos dice, se hace una invocación a Satán y a varios demonios la cual es seguida por un desfile de oraciones o salmos cantados al revés o llenos de obscenidades todo ello realizado dentro de los confines de un pentagrama "protector" trazado en el suelo. Si el diablo aparece lo hace invariablemente bajo la forma de un hombre que lleva la cabeza de un chivo negro sobre sus hombros. Sigue a continuación un potpurri de flagelaciones, quema de libros religiosos, cunniligus, felaciones, y besuqueo de cuartos traseros; todo ello, teniendo como fondo un constante canto de letanias de la Sagrada Biblia, y constantes profanaciones de la cruz. Si se puede matar un bebé durante el ritual, tanto mejor; porque la muerte de seres inocentes y desvalidos acrecienta la blasfemia hecha a Dios".



Alerta máxima



Halloween no es sólo una fiesta de cotillón; las misas negras son mucho más que una pantomima en la paranormal que un grupo de personas se reúnen solo para divertirse; las sectas satánicas y los adoradores del demonio están en nuestro país y vinieron para quedarse.



Tenemos que tener cuidado con estos grupos, alejarnos de sus actividades y denunciar ante la policía sus crímenes, en el caso de que existan. Es necesario estar alerta, y esto no tiene nada que ver con creer o no en el diablo, porque del otro lado, están convencidos de su existencia y de que están colaborando para que llegue el anticristo.