Por Jorge Fernández Gentile

paranormalles@cronica.com.ar

El genial físico británico Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, pero su legado, el mensaje que dejó a la humanidad, parece no detenerse en el tiempo. Por eso aun cuando ya pasaron más de seis meses de la pérdida de uno de los hombres más escuchados por la comunidad científica internacional, sus mensajes continúan haciendo ruido. Es que, además, aquellos preceptos por los que en los últimos años había bregado tanto el científico, siguen haciendo ruido.

Como su última advertencia en público, en la que aseguraba que futuros “superhumanos” amenazarán severamente a la humanidad. Una advertencia que se suma a la que meses atrás había realizado, cuando le rogaba a la NASA que buscara lo antes posible un exoplaneta que se pudiera colonizar, dado que la Tierra, como planeta habitable, no tendría mucho más tiempo de vida útil. Fuerte, ¿no?

Dura advertencia

Los últimos trabajos de Hawking, presentados en forma póstuma, continúan sorprendiendo al mundo y demuestran que el notable físico aún tenía mucho por revelarle al mundo. Días después de que la última labor del físico, pero también astrofísico y cosmólogo de renombre mundial que publicó en línea una investigación académica, otra vez su prestigio salió a la luz y ha vuelto a ser el centro de atención en el mundo. Claro que esta vez por una controvertida y singular razón, ya que hizo alusión al fin de la humanidad, tal como se conoce en la actualidad.

Así, en una cruda predicción, en varios extractos de su libro de ensayos, que salió a la luz al ser publicado días atrás, "Brief Answers to the Big Questions" (cuya traducción al castellano se aproxima a “Respuestas breves a preguntas serias”), Hawking advierte que la ingeniería genética puede cambiar de forma inevitable el rumbo de la evolución del hombre en la Tierra.

Y desarrolla su teoría: “Ahora estamos entrando en una nueva fase de lo que podría llamarse evolución autodiseñada, en la que podremos cambiar y mejorar nuestro ADN”, explica en el texto el investigador que murió luego de sufrir décadas de esclerosis múltiple amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que lo postró gran parte de su vida en una silla de ruedas y con escasas capacidades para moverse, escribir e incluso hablar. Algo que no le impedía pensar y desarrollar su enorme talento científico.

Hawking analizó las nuevas capacidades en la edición de genes como CRISPR (familia de secuencias de ADN que se encuentran dentro de los genomas de organismos procarióticos, como las bacterias y las arqueas.

Estas secuencias se derivan de fragmentos de ADN de virus que han infectado previamente al procariota y se usan para detectar y destruir ADN de virus similares durante infecciones posteriores), lo que para el científico significa un número de cambios genéticos que serán utilizados en un futuro mediato para “limitar la reparación de defectos genéticos” y para impulsar la inteligencia humana, resalta.

¿Nefasta predicción?

A pesar de dicha edición de genes, Hawking predice que el autodiseño humano, en última instancia, dividirá a la humanidad, en lugar de unirla. En su último trabajó escribió: “Estoy seguro de que durante este siglo la gente descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como los instintos como la agresión. Las leyes probablemente se promulgarán contra la ingeniería genética con humanos. Pero algunas personas no podrán resistir la tentación de mejorar las características humanas, como el tamaño de la memoria, la resistencia a las enfermedades y la duración de la vida. Las élites o grupos con mayor poder económico tendrán mejor acceso a este tipo de mejoramiento genético. A este grupo de personas se les llamará ´superhumanos´, y podrían causar un conflicto con los humanos naturales que definiría la futura custodia del planeta”, categórico y a la vez, por demás posible.

Insoluble

Para el fisico, “una vez que aparezcan tales superhumanos, habrá problemas políticos importantes con los humanos no mejorados, que no podrán competir en igualdad de condiciones. Es de suponer que se extinguirán o dejarán de ser importantes. En cambio, habrá una raza de seres autodiseñados que se estarán mejorando a sí mismos a un paranormal ritmo cada vez mayor”.

Ante semejante afirmación, lo más notable es que la comunidad científica rápidamente se ha dividido, entre quienes adscriben a la teoría de Hawking, y otros muchos científicos que calificaron la opinión del británico como alarmista, al recordar que ya han habido debates acerca de la ética de CRISPR, y algunos investigadores comparten los temores del físico sobre cómo las modificaciones genéticas podrían llevar a cosas como los “bebés de probeta”.

¿Vuela la Tierra?

Sin embargo, es posible que los “superhumanos” no resulten la mayor amenaza que Hawking planteó para el futuro de la humanidad. Es que, como lo había anticipado tiempo atrás, la inteligencia artificial o algún desastre plantario podrían terminar con la vida del planeta antes de que los humanos hayan tenido la oportunidad de mejorarse mediante la mutación de sus genes.

El libro del notable científico, cuyos extractos ya fueron anticipados en el diario Sunday Times, contiene los últimos ensayos del astrofísico y salió a la venta el pasado martes 16 de octubre, agotándose pocas horas después.

Su voz fue esparcida por un agujero negro

Tan grande fue la obra de Stephen Hawking en varias ramas de la ciencia que su voz será lanzada a través de un agujero de gusano (o agujero negro) en el espacio interestelar, desde la estación de una antena de la Agencia Espacial Europea.

La señal se realizará desde la antena Cerebros de Esa, y la voz del científico que falleció meses atrás será irradiada a la inmensidad del espacio, con la ilusión de que alguna civilización extraterrestre responda. La idea de este proyecto, anunciado por la familia del científico fallecido el 15 de junio pasado, es lanzar la voz desde una antena de la estación europeo para hacerla irradiar a través del agujero negro que se considera, está más cerca del planeta.

¿El objetivo? transmitir “un mensaje de paz y esperanza”, enfatizaron sus familiares, dado que también representa la última voluntad del astrónomo, en un lanzamiento sin precedentes. el mensaje será sobre la Tierra, el planeta de donde venimos, y la importancia de cuidarla.

Aspectos a considerar

La voz fue creada sobre una base musical por el compositor y multiinstrumentista griego Vangelis, autor de la banda sonora del famoso filme “Carrozas de fuego”, según informó Lucy Hawking en un comunicado de prensa. El lanzamiento tendrá lugar durante una ceremonia en la que se enterrarán las cenizas del físico entre las tumbas de Charles Darwin e Isaac Newton, dos padres de la ciencia de renombre mundial.

Los científicos utilizarán la antena “Cerebros” de la estación espacial. Esa en España, cerca de Madrid. Cerebros no es una simple antena: tiene un diámetro de 35 metros y se utiliza para comunicaciones con naves espaciales, pero por esta vez, se utilizará para enviar una señal que es la voz de Hawking.

La grabación tardará algún tiempo en llegar al sistema 1A 0620-00, el agujero negro más conocido y cercano, ya que su distancia de la Tierra es de sólo 3500 años luz (para entender la relación, un año luz es de unos 10 billones de kilómetros).

Retribución

La elección de irradiar la voz a través de un agujero de gusano o negro no ha sido por el simple hecho de hacerlo, dado que Hawking ha efectuado un enorme aporte al estudio de este tipo de objetos que no eran conocidos hasta sus estudios. Como se recordará, el astrónomo británico fue el primero en formular las leyes de la termodinámica de los agujeros negros, elaborando en 1974 una teoría por la cual tales cuerpos son capaces de irradiar partículas, llamadas justamente radiación Hawking.

Asimismo el espacio, además de ser el objeto de sus estudios y la inspiración de su vida, fue su hogar: el científico siempre ha soñado con volar en el espacio y en parte lo ha conseguido, gracias al vuelo ofrecido por el propietario de Virgin Galactic, Richard Branson. El deseo de Hawking de ir al espacio ha estado siempre acompañado, durante su vida, por estudios sobre el origen del Universo y en el campo de la cosmología.

Famosa es su teoría del todo, con la que todos los fenómenos físicos se agruparían en una sola teoría, así como sus últimos estudios, los últimos estudios dedicados a la hipotética presencia de otros universos, la llamada teoría del multiverso.

Así que la onda sonora con la voz de Hawking se disparará al espacio y su destino será el agujero negro, en donde quedará hasta que ese espacio, en miles de millones de años, se evapore emitiendo la radiación Hawking, descubierta por el propio científico.

Después del envío, la música se reproducirá en una sala de recepción donde los participantes podrán disfrutar de la melodía y las palabras de quien, era lógico, pasará a la inmortalidad de muchas maneras.