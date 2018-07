La ropa, los accesorios, maquillaje y peinados que utilizás hablan de vos. La imagen refleja aspectos de la personalidad aunque no siempre sea una decisión consciente. No sirve de nada ser una víctima de la moda y comprar las prendas de la temporada, si después no sabés qué hacer con ellas o no son cómodas. ¿Sabés realmente cuál es tu estilo? Responde las siguientes preguntas para descubrirlo.



1-¿Qué prendas comprás en las rebajas?

a) Es el mejor momento para llevarte ¡todo!

b) Pocas, lo necesario para combinar con la ropa que ya tenés.

c) Las liquidaciones no te vuelven loca. Quizás si ves algo que te sirva lo llevás.



2-¿Qué tipo de zapatos usás para salir el fin de semana?

a) Tacos, no podrías vivir sin ellos.

b) Algo cómodo y un poco más arreglado, con algo de taco.

c) Zapatillas, si pudieras irías a trabajar con ellas.



3-¿Cambiás mucho tu forma de vestir los fines de semana?

a) Sí, te arreglás más que en la semana.

b) No, tenés prendas que usás para cualquier contexto.

c) Tenés que usar ropa muy formal durante la semana, así que el resto de los días vivís con ropa cómoda.



4-¿Cuánto tiempo tardás en arreglarte antes de salir de tu casa?

a) Por lo menos una hora.

b) Depende la ocasión, entre 10 y 20 minutos.

c) Cinco minutos.



5-¿Qué tanto maquillaje utilizás?

a) Bastante cargado, te encanta jugar con los productos.

b) Lo justo y necesario para cubrir imperfecciones.

c) Ni un poco.

6-¿Qué tipo de accesorios preferís?

a) Te gustan todos y vas eligiendo según la ocasión.

b) Básicos y clásicos, que se adapten a la ropa y sean poco llamativos.

c) Los artesanales de alguna feria.



7-¿Qué tipo de carteras te gustan?

a) De todos los colores, texturas y tamaños posibles.

b) Grandes y bandoleras.

c) Sobrios, con dos o tres opciones sos feliz.



8-Para vos la ropa es:

a) Una tentación difícil de resistir.

b) Una forma de expresar cómo sos.

c) Algo superficial.



9-¿Cómo definirías tu estilo?

a) Vanguardista.

b) Clásica.

c) Natural.



RESULTADOS

Mayoría de respuestas A

Fashionista Te fijás en las nuevas tendencias e intentás seguirlas cada temporada. Tu casilla de mails seguramente explota de newsletters de marcas y revistas de moda. Adorás experimentar y arriesgar a la hora de mezclar estampados y texturas. Jugar con la vestimenta es divertido, pero con tanto cambio se pierde de vista tu verdadera personalidad.

Mayoría de respuestas B

Clásica y original Sos dueña de un estilo propio que refleja tu personalidad. Sabés vestirte acorde a la ocasión sin perder individualidad. Tu armario lleva mucho negro, gris, blanco, beige, azul y rojo. Los básicos son tus aliados y siempre los combinás con algún ítem de tendencia.

Mayoría de respuestas C

Casual y despreocupada Preferís vivir cómoda que estresarte por cómo te queda una prenda. Las modas no te interesan, es más, preferís ir en la dirección opuesta. Pero cuidado, tampoco es posible ir en jogging y zapatillas a trabajar. Es posible expresar tus convicciones sin descuidar la imagen y la prolijidad.