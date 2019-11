Una de la enfermedades que suelen aquejar notoriamente la visión es el glaucoma, un mal que no suele presentar síntomas, lo que lo convierte en más que peligroso si no se lo detecta, aunque, con exámenes oftalmológicos frecuentes y buenos tratamientos, la vista no correría serio riesgo de perderse. Porque ese es el riesgo concreto que se pone en juego si no se atiende.

Para saber qué es el glaucoma, hay que decir que “es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general, no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera”.

Sin embargo, la buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos puede detectarse tempranamente y el tratamiento puede preservar la vista, evitando males a futuro. Entre tantas técnicas que se recomiendan para ayudar a los pacientes con glaucoma figura una que ha sido denominada mindfulness, aunque también es llamada “atención plena o conciencia plena”, la cual consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia.

Es una práctica basada en la meditación, la autocompasión y la reducción del estrés de lo que nos sucede en la vida de manera cotidiana. Hay que resaltar que hoy en día se reconoce la aplicación de esta práctica en distintos ámbitos, como la salud o el desarrollo personal y laboral, y que se dice ha tenido buenos resultados en pacientes consultados.

Evacuando respuestas

Inmediatamente, aparecen algunas preguntas básicas como ¿en qué consiste, entonces? o ¿cómo ayuda el mindfulness en el glaucoma como enfermedad?, consultas que fueron respondidas por la doctora María Angélica Moussalli (M.N. 80.561 y oftalmóloga del Hospital Italiano), al sostener que “cuando un paciente nos da el diagnóstico de glaucoma, le explicamos que su causa base es la dificultad en el drenaje de un líquido transparente que produce el ojo constante mente para poder cumplir con las funciones de nutrición, perfusión y transparencia. Cuando esto falla por múltiples causas, el nervio óptico sufre el exceso de presión ocular, por lo cual se degenera lenta y silenciosamente. El diagnóstico asusta, inquieta y estresa y entender que hoy el glaucoma tiene muy buen pronóstico, que si hacemos correctamente el tratamiento muy rara vez se llega a la pérdida visual, a veces es difícil”.

Muchos tratamientos salen día a día, desde gotas hasta conceptos de calidad de vida, tratamientos con láser o quirúrgicos seguros y variados según cada necesidad del paciente y tipo de glaucoma. “Con la práctica asistida del mindfulness, o sea la conciencia plena, en un comienzo ayudamos a prestar atención a nuestro problema y a no distraernos en otro tipo de historias, pensamientos y fantasías. De esta manera, a través del diálogo, la meditación y la respiración, aprendemos a estar en el presente de nuestra dolencia o enfermedad sin juzgar y desarrollamos una calma mental cada vez más estable que nos ayuda a estabilizar nuestro tratamiento y enfermedad”, agregó la profesional.

Ejercitación diaria

Esto es un entrenamiento diario para la reducción del estrés, basado en la atención plena con un programa estructurado de medicina complementaria que utiliza técnicas de atención plena. El programa está orientado a aliviar el dolor y mejorar el bienestar, que en el caso del glaucoma es sumamente necesario, ayudando a superar la depresión.

Además, mejora el estado de ánimo también, de tal manera que la meditación orientada mejora la oxigenación del cerebro, aumenta la liberación de ciertos neurotransmisores positivos y mejora la calidad de vida en pacientes con glaucoma.