Por Daniel Beyllis

Hace algo más de dos semanas, imprevistamente y sin explicaciones sustantivas, se decidió el cierre de siete observatorios de Astronomía en todo el mundo, lo que generó de inmediato una oleada de rumores, sobre lo que podría estar sucediendo, en especial debido a las distancias que hay entre los diferentes centros astronómicos, de los más reputados y grandes en el mundo. Sin embargo, con el correr de los días, muchas elucubraciones parecen haber dado lugar a una teoría que estaría ganando mucha solidez: aparición de una flota de OVNIs cerca del Sol.

Todo comenzó cuando el 6 de septiembre , un inusual movimiento se produjo inicialmente en el Observatorio Solar Nacional (National Solar Observatory) en Sunspot, Nuevo México, y en un principio, se indicó que no fue debido a la presencia de naves extraterrestres o si estuviera por producirse una de las habituales tormentas solares. Al menos, eso fue lo que se indicó, pero lo real es que agentes federales estadounidenses (FBI) ingresaron a Sunspot, con un helicóptero Black Hawk, y ordenó a todos que salieran del observatorio solar. Además, una oficina de correos cercana y una docena de hogares vecinos también fueron evacuados. Empero, lo más importante es que los federales luego ingresaron en un cono de silencio, impermeables a las consultas de muchos sobre los motivos de esos movimientos por demás extraños.

La Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA), responsable de gestionar la instalación, tampoco dio más información, únicamente explicó que se trataba de un “problema de seguridad”. Por su parte, el alguacil del condado de Otero, donde se encuentra Sunspot, expresó que tampoco los habían informado absueltamente de lo ocurrido. Y lo más increíble: otros seis observatorios astronómicos de gran importancia en el mundo, como los de Pensilvania, los dos ubicados en Hawaii y los de Australia, Chile y España, respectivamente, también habían sido obligados a cerrar.

Extraña explicación

El pasado lunes, todos los observatorios mencionados anteriormente ya estaban reabiertos. Pero en el caso de Sunspot, lo sorprendente fue que el AURA ha desvelado unas razones poco consistentes sobre la evacuación efectuada por el FBI. Un portavoz dijo en un comunicado que el cierre se debió a “actividad delictiva” cerca del observatorio. “Estábamos preocupados de que un sospechoso en una investigación federal pudiera representar una amenaza para la seguridad del personal y los residentes locales”, informaba, para agregar: “Por esta razón, AURA abandonó temporalmente las instalaciones y cesó las actividades científicas en este lugar.”

Más dudas que certezas

De más está expresar que dicha explicación dejó más preguntas que respuestas. Y, por supuesto, esta versión no ha convencido a todo el mundo. Sobre todo, porque otros seis observatorios habían sido cerrados durante el tiempo en que estuvo inactivo el Observatorio Solar Nacional en Sunspot. Como los de Australia, Chile, España, Pensilvania y dos en Hawai. Claro, siempre hay un pero, y la misma llegaría poco después.

Habla una astrónoma

Las dudas sobre esa versión, y lo inexplicable de que otros muchos lejanos centros astronómicos también debieron cerrar sus puertas sin explicaciones, parecieron comenzar a encontrar una luz, a partir de un astrónoma aficionada que cree hacer encontrado la explicación a los misteriosos cierres: Un enorme OVNI en forma de disco, cerca del Sol.

La astrónoma que estaba tomando imágenes del Sol asegura haber visto un enorme OVNI seguido de una flota de naves más pequeñas pasando por detrás de nuestra estrella más cercana, lo que podría ser el verdadero motivo por el cual se han cerrado varios observatorios en todo el mundo, para que el FBI pudiera mantener el descubrimiento en secreto.

La imagen fue tomada por Maria Hill, de Salem, en el condado de Washington, estado de Indiana, el pasado 11 de septiembre y parece mostrar naves de origen extraterrestre en las proximidades del Sol.

“Esto es lo que apareció en mi cámara después de tomar una foto del Sol esta mañana”, escribió en su página de Facebook junto a las imágenes. “Utilicé un iPhone 8 con un adaptador de lente. Hay un objeto circular similar a una puerta verde en el centro del agujero del vórtice/gusano y una especie de serpiente en la parte superior derecha encima de él, como su fuera un disco circular. Estoy segura de que esto tiene un significado simbólico con la serpiente y el disco”.

Maria Hill señala que hay dos objetos grandes objetos circulares que parecen estar unidos por alguna razón. También hay algunos otros objetos redondos y un objeto que parece un hongo al lado la nave espacial. Y tras su publicación, teóricos de la conspiración y ufólogos dijeron que si los misteriosos objetos en las imágenes no es una falla en la lente de la cámara o algún otro elemento reflejándose en la imagen, entonces claramente serian naves extraterrestres y la razón del repentino cierre de los observatorios solares. La verdad es que todo este incidente esta lleno de incongruencias y extrañas coincidencias.Para algunos es mucho más fácil creer la versión oficial y así no pensar en lo que realmente pudo suceder. Es cierto que no sabemos si las imágenes tomadas por Hill tienen relación con los cierres de los diversos observatorios, pero lo que si sabe es que algo inusitado obligó a cerrar siete centros astronómicos.