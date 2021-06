Según confirmó EA en un comunicado oficial, la empresa experimentó un "incidente reciente de intrusión" en su red. Un grupo de hackers logró apoderarse de 780 GB de infirmación confidencial que ahora intentan vender en diferentes foros por sumas millonarias.

En sus publicaciones, informa Vice, los cibercriminales afirman tener en su posesión el código fuente de la última edición del FIFA, además de otros sistemas de framework y kits de desarrollo de software; herramientas patentadas por EA que podrían agilizar el desarrollo de videojuegos para quien se apodere de ellas.

La otra parte del botín es el código fuente de Frostbite, el motor gráfico desarrollado y empleado por EA en varias de sus producciones. Se trata de información sumamente valiosa, ya que esas líneas de código pueden ser utilizadas para copiar, modificar y volver a lanzar videojuegos ya existentes, y también para crear trampas dentro de ellos.

El código fuente robado permitiría copiar y lanzar versiones piratas de los juegos de EA.

La empresa detrás de juegos como Battlefield y Los Sims ya confirmó que la información de sus usuarios no fue vulnerada en el ataque: "No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para su privacidad”, afirmó un vocero de EA, agregando: “Estamos trabajando activamente con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de esta investigación criminal en curso”.

.

Electronic Arts afirmó en diálogo con Vice que sus activos no corren peligro: "Después del incidente, aplicamos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio".

Un nuevo robo cibernético en el mundo gamer

CD Projekt Red, la empresa detrás de Cyberpunk 2077, también sufrió un ataque informático.

La digitalización forzada por el aislamiento frente al coronavirus abrió la puerta a una nueva ola de cibercrímenes en todo el mundo, con hackers apuntando a las compras online, datos personales y empresas que trasladaron sus operaciones a la nube para una modalidad home office.

Las grandes empresas de videojuegos no escaparon al pico de delitos digitales, con el caso de EA terminando último en una creciente lista de robo de datos. A principios de febrero, CD Projekt Red (la empresa detrás de Cyberpunk 2077 y el tercer juego de The Witcher) sufrió un ataque de ransomware. La desarrolladora informó que los atacantes robaron el código fuente de varios juegos, para luego venderlos en una subasta.

Este jueves, CD Projekt publicó un comunicado en su página web donde dicen sospechar que la información continúa circulando, y podría incluir información personal de varios de sus empleados. Además de ponerse en contacto con Interpol y la Europol, la empresa confirmó la instalación de nuevas medidas de seguridad tras el ataque.