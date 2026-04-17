Bombazo: Infantino confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show de mediotiempo

Desde su concepción, el Mundial 2026 prometió romper con varias de las tradiciones que hace décadas estaban establecidas. En ese sentido, un cambio sustancial se sumó en las últimas horas.

Luego de la pelea de River con la AFA, Di Carlo se mostró junto a Riquelme y Chiqui Tapia en la previa del Superclásico

Además de la cantidad de participantes, la sede tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá, y los cambios reglamentarios, se sumará un show de mediotiempo para la final.

La noticia la confirmó el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante las últimas horas.

"Por primera vez en la historia, habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial. Será lo más grande del mundo", contó el mandatario.

Al mejor estilo Superbowl, y con la expectativa de contar con alrededor de seis millones de espectadores en todo el planeta, el evento podría tener una duración de entre 25' y 30 minutos.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes hablaron en la conferencia de prensa previa al Superclásico: el árbitro, campo de juego y más

Además, el dirigente ítalo-suizo reveló que la banda británica Coldplay integrará la nómina de artistas y será parte de la producción, aunque no dio más precisiones.

"No es uno, son varios. Todavía no puedo revelar quiénes estarán, pero será fantástico", concluyó.