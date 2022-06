En Latinoamérica cada vez es más común que los casinos por internet recurran a métodos de pago tradicionales para darle a sus clientes la posibilidad de realizar transacciones fácil y rápidamente en sus plataformas. Ese es el caso de MercadoPago, sistema que cada día se afianza como una de las alternativas favoritas de los mejores casinos online en español.

El auge de la virtualidad hace que novedosas pasarelas de pago hagan presencia constante en los países de América Latina. Esta es una buena noticia para los apostadores, pues cada vez tienen mayor cantidad de sistemas de pago que podrán utilizar en sus casas de apuestas favoritas. Es un hecho: los casinos con MercadoPago están aquí.

Lista de Casinos En Línea que Aceptan MercadoPago

Dentro de todos los casinos online que aceptan MercadoPago que existen hoy en día, hemos recopilado una lista de los diez más populares, de los cuales te daremos sus detalles y características más adelante.

¿Son Seguros los Casinos con MercadoPago?

El mayor problema que han presentado los casinos desde su traslado a la web, es el supuesto fraude, ya que muchas personas inescrupulosas han aprovechado esta plataforma para engañar a los apostadores. La queja de los usuarios suele radicar en que no ven el proceso de la apuesta, no ven quien tira los dados, y no son ellos quienes jalan la palanca del tragamonedas. Por todo esto, han surgido quejas acerca de si es real la aleatoriedad con la que se realizan estas jugadas.

Pero podemos asegurarte que el uso de casinos online es totalmente seguro, siempre y cuando seas inteligente a la hora de elegir tu página de apuestas. Puesto que, como cualquier página de internet, podrías encontrarte con algunas que son dedicadas al fraude. Pero no por esto debes tener miedo, ya que la mayoría cuentan con su respectiva licencia y funcionan de forma correcta y legal.

En el caso de los casinos con MercadoPago, puedes estar tranquilo, pues esta empresa de comercio electrónico nunca se prestaría para operar en un casino fraudulento o de dudosa reputación. Al momento de recibir una solicitud de parte de una casa de apuestas, el equipo de MercadoPago realiza una exhaustiva investigación sobre el sitio en cuestión para verificar que efectivamente tiene licencia de funcionamiento y que sus juegos son 100% aleatorios.

Algunas Opciones de Casinos que te Podrían Interesar:

Los siguientes operadores de apuestas con MercadoPago te pueden ofrecer una experiencia maravillosa en cuanto a lo que es jugar en un casino online, de manera sencilla, divertida y rápida. Te traemos puntos destacados de estos casinos para que puedas ver detenidamente qué es lo que ofrecen.

1. Codere Casino – La opción para los más convencionales

Ofrece mucha seguridad a sus usuarios.

Brinda uno de los mejores bonos de bienvenida de la actualidad para los usuarios que hacen su primer registro.

El dinero se puede retirar de forma presencial de una manera rápida y segura.

Tener tantos años de trayectoria en el mundo de las apuestas es la carta de presentación de Codere Casino Online, operador que además tiene una sección de apuestas deportivas de primer nivel internacional. Sumado a todo ello, ha hecho posible las transacciones con MercadoPago dentro de su plataforma.

2. LeoVegas – Para los que tienen la comodidad como primer requisito

Sus usuarios podrán disfrutar de un casino de primer nivel desde sus dispositivos móviles.

Los clientes pueden acceder de forma rápida y sencilla a todos sus juegos.

Su interfaz de ayuda al cliente es más grande y ofrece más opciones que otros casinos.

Su variedad de juegos no se limita solamente a las tragamonedas online.

Algunos casinos enfocados en los dispositivos móviles pueden ofrecer poca calidad y una limitada cantidad de juegos. Pero en el caso de LeoVegas pasa todo lo contrario: se trata de un operador que se adapta a la perfección a cualquier tipo de pantalla.

3. 22Bet Casino – Si necesitas un casino con muchas opciones para jugar, estás en el lugar correcto

Gran variedad de tipos de apuestas, entre ellas, simples, combinadas y de sistema.

Ofrece muchos tipos de juegos para apostar y en diferentes deportes.

Ofertas diarias para tener la oportunidad de ganar más dinero.

A pesar de ser una empresa "joven", 22Bet cuenta con una sólida base de apostadores, y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las alternativas más buscadas por los usuarios de América Latina.

4. Vulkan Vegas Casino – Uno de los mejores en tragamonedas y en diversidad de juegos

Este operador tiene para ofrecer una gran variedad de juegos diseñados por grandes empresas como Microgaming, NetEnt, Play'nGo, Yggdrazil, Quickspin, EvoPlay y Amatic.

Énfasis en las mejores tragamonedas online de la actualidad.

Al registrarse ofrece bonos de bienvenida junto con promociones semanales.

Sus transacciones suelen ser bastante rápidas, más si usas MercadoPago como método de pago.

Vulkan Vegas es un casino online bastante completo, que ha sabido incorporar grandes juegos y excelentes promociones en una sola plataforma de juego. Además, sus transacciones con MercadoPago son rápidas, seguras y eficientes.

5. GGBet – El ideal para los fanáticos del deporte

Este casino está especializado en eSports, brindando a sus clientes noticias y actualizaciones constantes.

Aunque se enfocan en las apuestas deportivas, también cuentan con juegos innovadores de casino.

A la hora de registrarte, tendrás derecho a interesantes bonos por cuotas.

Tiene gran variedad de métodos de pago, entre los que destaca el nombre de MercadoPago.

GGBet es un casino en línea con presencia en países Latinoamericanos como Chile, Perú, Venezuela y Argentina. Al afianzarse en dichos territorios, ha logrado una interesante base de fanáticos que se sienten atraídos por su excelente oferta deportiva, con cuotas muy competitivas y una sección de estadísticas a la altura de las mejores casas de apuestas.

6. Stake Casino – Uno de los más versátiles, válido para cualquier jugador

Aunque su fuente de transacción es bitcoin, no solo acepta esas monedas.

Está especializado en las apuestas deportivas, aunque cuenta con varios juegos de casino online.

Cuenta con un blog donde dan consejos para apostar de forma profesional, e información sobre el mundo de las apuestas.

Stake fue uno de los primeros casinos por internet en brindar a sus usuarios la posibilidad de realizar pagos y retiros con las criptomonedas más populares. Y en ese sentido, este operador ha logrado superar a muchos casinos más reconocidos que todavía no han podido integrar las divisas electrónicas a sus plataformas de pagos.

7. Spin Casino – Una plataforma elegante y muy completa

Spin cuenta con una interfaz fácil de utilizar y de colores brillantes.

La página web de este casino online está traducida a varios idiomas.

Sus métodos de pagos son rápidos y confiables.

Actualmente presenta un índice de pago de un 97%.

Lo que más se puede destacar en este casino es su preciosa interfaz, en la que encontrarás todas las secciones ordenadas con un diseño elegante y vistoso. Aunque su énfasis está en las tragamonedas online, también tiene una destacada sección de casino en vivo y de juegos de mesa.

8. PlayZee Casino – Excelente servicio al cliente

Una de las cosas que más se destaca es su servicio al cliente.

Su página web funciona de igual forma tanto en dispositivos móviles como en computadores de uso personal.

Cuenta con un excelente apartado de casino en vivo, que transmite las partidas con alta calidad de video.

PlayZee es una gran alternativa para aquellos usuarios que quieren probar algo diferente a lo habitual. Además, ya son más los países donde funciona este casino que permiten las transacciones con MercadoPago y con otras novedosas pasarelas de pago.

9. JackpotCity Casino – Como su nombre indica, los juegos jackpot son su especialidad

Su fuerte son los jackpot y, como se puede apreciar, ofrece una inmensa variedad de ellos.

Sus títulos más famosos son Mega Moolah y Wheel of Wishes, juegos con potencial de generar grandes recompensas.

Ofrece una muy buena variedad de opciones bancarias de gran seguridad.

Este casino online está presente en la industria desde finales de la década de 1990, y su mayor fuerte son los juegos de bote progresivo, los cuales pueden brindar grandes premios a sus usuarios. Si quieres hacer uso de MercadoPago en un casino y te atraen los jackpots, esta casa de apuestas es una gran opción.

10. 888 Casino – Un clásico en el mundo de las apuestas

Se basa en la confianza y la credibilidad para sustentar su oferta de juegos.

Su experiencia lo ha llevado a convertirse en un operador de casino preferido por muchos apostadores.

Se actualiza de manera constante para ampliar su catálogo de juegos y promociones.

Este operador comenzó su marca como casino en 1997, volviéndose líder del sector a nivel mundial. Cuenta además con una página dedicada 100% a las apuestas deportivas, la cual compite con grandes nombres de la industria en cuanto a calidad y cuotas de apuesta.

¿Qué es MercadoPago?

Mercado Pago es una plataforma de comercio online nacida en Argentina como uno de los servicios adicionales de MercadoLibre. Este sistema te permite realizar pagos en diversos comercios, desde facturas electrónicas, envíos, compras por internet, y más recientemente, realizar depósitos en casinos en línea.

Aunque es una iniciativa completamente argentina, su popularidad ha derivado en su utilización en otros países de la región como México y Colombia, donde el e-commerce está creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Hay que tener en cuenta que este sistema genera una pequeña tasa por cada transacción que realice, pero como veremos más adelante, es algo más que justo debido a las grandes ventajas que ofrece a sus clientes.

¿Cómo Funciona Mercado Pago en los Casinos Online?

Como método de pago que permite hacer transacciones en una gran cantidad de comercios electrónicos, MercadoPago ha llegado al mundo de las apuestas por internet como una sólida alternativa para hacer depósitos en dichas plataformas. Desde el lanzamiento de este tipo de entretenimiento en línea, las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias han sido los sistemas más populares de transacción.

Pero con la llegada de las famosas billeteras electrónicas o e-wallets, los métodos de pago en casinos online se han diversificado para dar paso a otras alternativas más modernas, cómodas y flexibles. Y justamente entre esas alternativas aparece MercadoPago, el sistema nacido en Argentina que ya ha logrado llegar con éxito a otros países de la región con gran cantidad de apostadores como Colombia o México.

Usar MercadoPago en un casino online es muy sencillo: simplemente escoge cualquier operador de apuestas de la lista, verifica si actualmente este método aparece en su plataforma, y selecciónalo como tu pasarela de pago predeterminada. Una vez allí, utiliza MercadoPago para hacer el respectivo ingreso de fondos a la cuenta del casino. Recuerda que todas las casas de apuestas tienen un importe mínimo de depósito, así que debes acogerte a ese requerimiento.

Ventajas de Usar MercadoPago en Casinos Online

La principal ventaja del uso de este sistema de pagos en los casinos en línea es la seguridad implícita de esta pasarela. Al contar con un completo sistema de encriptación de datos, la transacción se realizará acorde con los protocolos de salvaguardia de datos establecidos.

Otra ventaja es que MercadoPago está 100% respaldado por una empresa sólida y de trayectoria como lo es MercadoLibre, compañía argentina de comercio electrónico que lleva más de veinte años como líder de esta industria en América Latina.

MercadoPago te permite vincular otros medios de pago como las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias para recargar tu cuenta, y de ese modo, hacer una transacción fácil y segura en cualquier casino por internet que acepte MercadoPago.

Desventajas de MercadoPago en los Casinos por Internet

El principal inconveniente de Mercado Pago en el ámbito de las apuestas por internet es el hecho de que son pocos los casinos online que aceptan directamente este sistema de pagos. Hay que tener en cuenta en este sentido que se trata de una pasarela que lleva poco tiempo en el mercado, y tal vez por eso no hay demasiados operadores que la acogen en sus plataformas. Es probable que, con el tiempo, se expanda mucho más.

Poniendo en la balanza las ventajas y las desventajas, podemos afirmar con exactitud que es recomendable usar MercadoPago en casinos online. Su nivel de seguridad y su respaldo son más que suficientes para confiar en este novedoso sistema.

Preguntas Frecuentes sobre Casinos con MercadoPago

¿Son seguros los casinos online que aceptan MercadoPago?

Todos los casinos que se mencionaron están correctamente regulados por las leyes del país donde se encuentran y operan. Al tratarse de un sistema de mucha tradición y reconocimiento, no se arriesgaría a permitir transacciones a casinos con dudosas operaciones.

¿Cuál es la empresa detrás de MercadoPago?

Se trata de MercadoLibre, compañía de origen argentino fundada en 1999 y dedicada al comercio electrónico. Su principal actividad es la venta de productos en línea, pero con el paso del tiempo ha ido diversificando su portafolio, y actualmente MercadoPago es uno de sus servicios adicionales más solicitados.

¿Cuál es el proceso para hacer un depósito con MercadoPago en un casino?

Primero debes verificar si el casino efectivamente acepta este sistema. Después, ingresa en la sección de banca del operador de apuestas, selecciona a MercadoPago y realiza la transacción siguiendo los pasos. Para ello deberás tener saldo en tu cuenta de Mercado Pago, o de lo contrario, usar otro método e integrarlo para hacer el depósito. Ten en cuenta que también debes cubrir el monto mínimo exigido por el casino al momento de hacer un ingreso de dinero.

¿Puedo acceder a bonos de casino con MercadoPago?

La gran mayoría de casinos online que funcionan en la actualidad disponen de bonos y promociones para sus usuarios, ya sean nuevos o experimentados. La promoción insignia de estos operadores es el bono de bienvenida, el cual se otorga solamente a los usuarios que hacen su primer depósito. Usando MercadoPago podrás acceder sin problemas a este bono, pero también deberías revisar los términos y condiciones del mismo, para que tomes una decisión acertada.

¿Cuál es el mejor casino online con MercadoPago?

La respuesta a esa pregunta solo la tendrás tú después de verificar las ventajas y desventajas de todos los operadores que aceptan esta pasarela de pagos. Todos los operadores tienen diferentes potencialidades, algunos tienen un catálogo de juegos más amplio, otros prefieren tener promociones abundantes, mientras que hay otros que le apuestan a la seguridad y facilidad de operación. Dependiendo del tipo de jugador que seas, está en tí escoger el mejor casino online para hacer transacciones con MercadoPago.