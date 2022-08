El mundo de las finanzas digitales cuenta con una gran cantidad de criptomonedas, aunque no todas brindan la seguridad necesaria para que un inversor pose sus ojos en ella, por lo que buscan distintas alternativas para atraer a distintos usuarios. Estas monedas estables surgieron como una solución a que las carteras de inversores fueron dolarizadas, con menor volatibilidad pero que de a poco fueron ganando su espacio.

¿Qué es DAI y cómo funciona?

Entre ellas se encuentra DAI, una criptomoneda que fue creada con el objetivo de mantenerse cercana al valor del dólar estadounidense integrando el blockchain de Ethereum, con un sistema de smart contracts totalmente automatizado. MakerDAO es la organización descentralizada que se encarga de mantener y regular dicho token, aunque los usuarios poseedores son quienes pueden decidir los cambios de parámetros de la misma, garantizando la estabilidad.

La creación del MakerDAO fue quien le dio origen a DAI a raíz de la búsqueda de poder crear una Organización Autónoma Descentralizada (DAO) para poder sostener una stablecoin dentro del ecosistema de Ethereum. Es así como se convirtió en la primera moneda estable descentralizada dentro del mundo digital financiero, rigiendo su control por contratos inteligentes y no por dinero por decreto, o fiat, que es aquella moneda que no tiene respaldo en metales preciosos, no cuenta con un valor determinado, sino que existe porque la Ley lo dice.

Las stablecoins o criptomonedas estables fueron diseñadas con el claro objetivo de disminuir la volatilidad de los precios, pudiendo estar ligadas a otra criptomoneda, a dinero fiat o a las commodities, que son el comercio de materias primas, tanto metales preciosos, como así también industriales. La premisa de estas es reducir el riesgo financiero, y es por eso que es una de las grandes ventajas con las que cuenta estos tokens, ya que se encuentran con el respaldo de activos que estabilizan debido a que sus operaciones se encuentran fuera del territorio de las criptomonedas.

En cuanto a los diferentes respaldos para las cripto podemos dividirlo en tres grandes grupos:

- Las respaldadas por materias primas tienen su valor directamente ligado al valor de las commodities pudiéndose canjear por estas a demanda según la posesión de activos reales. Para poder mantener la estabilidad de la moneda se lleva adelante un costo tanto por el almacenamiento, como también para la protección de la materia prima que respalda la moneda.

- Las respaldadas por dinero fiat fueron las primeras monedas estables del mercado, ya que el valor de las cripto está basado en el valor de la moneda de respaldo, el que a su vez tiene una tercera entidad financiera regulada como soporte. Estas son comercializadas en plataformas de intercambio, y el coste del mantenimiento de la estabilidad para por mantener la reserva de respaldo junto al coste de la conformidad legal.

- Las respaldadas con Criptomonedas son monedas que se emiten con otras monedas virtuales que ofician de garantía, un concepto que es similar a las monedas estables con respaldo de dinero fiat. El vínculo se lleva a cabo dentro de la cadena mediante contratos inteligentes, el suministro cuenta con la regulación de esta cadena y la estabilidad del precio es asegurada, más allá de necesitar una garantía, gracias a la introducción de incentivos e instrumentos complementarios.

En este último grupo es donde nos vamos a detener para entender un poco de donde sale DAI y como logra llevar a cabo su funcionamiento. La criptomoneda llamada MKR es el token de gobernación, y aquellos poseedores de estas son los responsables de la gestión, mediante encuestas constantes, de protocolos que garantizan que DAI logre mantener su eficiencia, transparencia y fundamentalmente la estabilidad.

DAI es un token ERC-20 que fue construido sobre la red de Ethereum, con la necesidad imperiosa de contar con un contrato inteligente ya que además de la creación de tokens, se supervisan y hasta gestionan transacciones con estas. Al contar con el soporte de la red mencionada es que hace que DAI se mantenga estable más allá de las fluctuaciones que muestra el mercado, sin perder valor, siendo una reserva de valor atada técnicamente al dólar.

Al ser una moneda descentralizada, DAI cuenta con un sistema colateral que le permite poder generar una relación 1:1 con el dólar, en el que usa otras criptomonedas sumamente volátiles, generando monedas que se utilizan para transacciones fijas en otras plataformas, pero con la garantía de contar con monedas que se encuentran aseguradas en un depósito. Es por ello que los dólares digitales de DAI se pueden pagar en cualquier parte del mundo, sin importar si se trata de tiendas físicas u online.

Ventajas de tener en su poder DAI

El mercado de las criptomonedas se caracteriza por ser excesivamente fluctuante, y es por eso que para aquellos perfiles inversores que no buscan tanto riesgo, las stablescoins son una solución para invertir. También puede tomarse como el inicio en el mundo financiero digital para aquellas personas novatas que están dando sus primeros pasos, por eso DAI cuenta con ventajas para ser la elegida.

- Al ser una moneda estable, segura y descentralizada hace que pueda contrarrestar la volatilidad que tiene el mercado de las criptomonedas. Al estar ligada al dólar es una alternativa más conservadora.

- Cuenta con un valor mayor a los 17 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los más grandes ecosistemas de finanzas descentralizadas, evitando así a los intermediarios financieros centrales.

- Uno de sus puntos más fuertes es la estabilidad, pero esto se debe al gran trabajo que ha llevado a cabo la plataforma de MakerDAO, ya que hasta en los peores casos logró que DAI se mantuviera firme, situación que continúa en franco ascenso con el correr del tiempo. También DAO realiza continuas auditorías e investigaciones que garantizan la solidez de la plataforma en materia de seguridad.

- No existen riesgos de embargos de las cuentas o cierres debido a que este token no depende de ninguna institución financiera o gubernamental.

- Los intercambios de manera descentralizada son mucho más sencillos ya que es una de las monedas con mayor aceptación en el mundo financiero descentralizado, al igual que en los exchanges que existen en la actualidad. Las transacciones globales se volvieron mucho más eficientes y transparentes.

- Cualquier usuario tiene la capacidad de poder acceder a dicha moneda y además cuenta con la privacidad necesaria en lo que respecta a los intercambios y operaciones que llevan adelante estos. Además, las transacciones se pueden realizar en cualquier momento del día, a diferencia de las instituciones financieras que cuentan con un horario comercial.

Dentro de las monedas estables, DAI poco a poco va haciendo su camino y ganando su espacio, en un terreno que es ampliamente dominado por Tether, con su USDT que es la stablecoin por excelencia en la actualidad, a la que usualmente se toma como referencia y tiene reservas tanto en bonos, como en dólares físicos. DAI por su parte gestiona a base de contratos inteligentes en el blockchain de Ethereum, y es una de las más utilizadas en materia de ahorro.

En Argentina se está volviendo cada vez más usual la adquisición de stablecoins, manteniendo esa costumbre de ahorro en dólares, pero esta vez ya sin atesorar los billetes, sino sumando aquellas criptomonedas que mantiene una paridad con la divisa estadounidense.