Desde principios del 2021, el concepto del Metaverso se disparó: desde Facebook (ahora Meta) a Fortnite, todas las principales empresas están invirtiendo en esta visión. Apple, que usó el iPhone para cambiar el mundo en los últimos 10 años, también está entrando silenciosamente en el mundo de la realidad aumentada, y expertos alertan que este avance podría significar el fin del iPhone.

Esta semana, el analista de Apple Ming-Chi Kuo adelantó que la compañía lanzará un nuevo visor de Realidad Aumentada (AR) en 2022. Junto a la actualización de hardware, el especialista también predijo que el iPhone vivirá hasta 10 años más, y después de eso, Apple lo reemplazará completamente con AR.

Kuo no es el primer analista de Apple en discutir el inminente final del iPhone, y tampoco es el primero. A pesar de que Apple es la empresa más valiosa de todos los tiempos, el director ejecutivo Tim Cook es consciente de que una empresa no puede depender tanto de un producto y, a día de hoy, la mitad de los ingresos de la empresa sigue proveniendo del iPhone.

Con eso en mente, Kuo cree que el futuro de Apple está vinculado con la realidad aumentada y el éxito de los visores AR de Apple: "El objetivo de Apple es reemplazar el iPhone con AR en diez años, lo que representa que la demanda de ABF de visores AR superará al menos mil millones de piezas en diez años. El único proveedor de ABF de Apple, Unimicron, será el principal beneficiario", adelantó en una conferencia de prensa.

La empresa creadora del iPhone da sus primeros pasos hacia el Metaverso con un visor de realidad aumentada.

Si bien no está claro si este visor Apple AR, que se rumorea desde hace mucho tiempo, funcionará con o sin el iPhone en su primera generación, Kuo cree que los productos no estarán conectados, ya que esto podría afectar el éxito del producto: "Si el auricular AR se coloca solo como un accesorio para Mac o iPhone, no será propicio para el crecimiento del producto. Un visor AR que funciona de forma independiente significa que tendrá su propio ecosistema y proporcionará la experiencia de usuario más completa y flexible", agregó.

El analista también comenta sobre el gran cambio que la compañía tendrá que hacer si Apple realmente quiere que AR reemplace al iPhone en 10 años. Escribe que este producto no solo tendrá que funcionar con una "amplia gama" de aplicaciones en lugar de aplicaciones específicas, sino que la empresa también tendrá que vender "al menos" mil millones de dispositivos de RA en 10 años:

El salto de iPhone a realidad aumentada significará un gran cambio para Apple.

"Actualmente, hay más de mil millones de usuarios activos de iPhone. Si el objetivo de Apple es reemplazar el iPhone con AR en diez años, significa que Apple venderá al menos mil millones de dispositivos AR en diez años", concluyó el experto.