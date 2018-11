Crónica es referente indiscutido en el desarrollo de redes sociales entre los medios de nuestro país. Líder en interacciones y creador de un estilo informativo único con la utilización de los hashtags como signo distintivo, ganó los premios más importantes de la Argentina, incluido el Martín Fierro Digital 2018.



Esa labor llevó al Director de Medios Digitales, Esteban Godoy Vallejos, también conocido como el #ChacalMayor, a recorrer gran parte del territorio nacional para dar a conocer la estrategia, anécdotas y método de trabajo de las plataformas de intercambio social en @cronica.

Gran convocatoria en la segunda edición de Social Media Day Salta #SMdaySalta pic.twitter.com/zR6UkMraUC — Social Media Salta (@smdaysalta) 2 de noviembre de 2018



Este viernes 2 de noviembre, se realizó en Salta la segunda edición del Social Media Day, el evento más importante de la industria digital en el mundo. La jornada se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la capital salteña, ante casi un millar de asistentes, en su mayoría estudiantes y trabajadores de comunicación y periodismo.

El #SMDaySalta está a pleno y en el Centro de Convenciones de Salta hay más gente que en las canchas de #GumnasiaYTiro y #JuventudAntoniana juntas. Acá el #ChacalMayor @egodoyvallejos te cuenta lo que se viene pic.twitter.com/yz6TUakqBP — Diario Crónica (@cronica) 2 de noviembre de 2018

En la charla "Crónica de las Interacciones", Godoy Vallejos explicó que "siempre la primera foto que la gente se queda cuando entra a un perfil en redes sociales, es la cantidad de seguidores. Pero lo importante en redes sociales son las interacciones y no los seguidores. Hay muchas cuentas que tienen hasta cuatro veces más que Crónica, y tienen menos de la mitad de interacciones. Somos líderes en Argentina en el vínculo con los seguidores en Twitter".

En el mismo sentido, contó que "los medios argentinos, casi en su mayoría, no responden a la gente, no retuitean ni ponen me gusta. No les dan la posibilidad a sus propios lectores de participar. Y estar en redes sociales es precisamente para eso. En Crónica nos dimos cuenta rápido de eso y creamos un vínculo muy fuerte con nuestros seguidores".

Luego, el #ChacalMayor mostró ejemplos de interacciones y los clásicos tuits con los hashtags más festejados, que levantaron a la concurrencia de más de 900 personas en el auditorio del espectacular Centro de Convenciones salteño.

El Social Media Day

Desde sus inicios, el Social Media Day, organizado por Adriana Bustamante de la empresa Digital Interactivo, se convirtió en uno de los eventos referentes de la industria digital del país y se lleva a cabo cada año en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza y el 22 de noviembre se realizará la primera edición en Neuquén.

En el seminario de Salta, estuvieron presentes representantes de Radio Mitre, Google, Newsan, LiveMedia, Tarjeta Naranja, Qué Pasa Salta y recibió el apoyo de Gobierno de la Provincia de Salta, Ministerio de Cultura y Turismo. Ministerio de Producción, Trabajo y desarrollo sustentable.