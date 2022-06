Los emojis en WhatsApp son una de las principales herramientas que tienen los usuarios para comunicarse a través del chat. Sin embargo, en varias ocasiones, le asignamos un sentido común que no coincide con el significado inicial, por ejemplo, a la famosa “caca”.

Si bien la aplicación de mensajería instantánea más famosa del país, consecutivamente, incorpora emoticones para facilitarle a las personas expresar sus diferentes “estados”, esto no garantiza que la decodificación sea la correcta.