WhatsApp es una aplicación conocida a nivel mundial, pero muchos no tienen idea de cómo surgió esta genialidad que ayudó a miles de personas para enviar mensajes en donde sea que esté.

La aplicación nació hace más de 12 años, pero lo que nadie sabía es que fue una idea a partir de problemas que transitaba Argentina. Este invento fue producto de la cabeza de dos jóvenes expertos en el mundo de la tecnología.

Jan Koum, uno de los creadores de la idea, contó en una charla en la Universidad de Stanford que luego de renunciar a Yahoo! junto a su socio Brian Acton, decidieron viajar por América del Sur en el 2008 y fue ahí cuando tuvieron la inquietud de la imposibilidad de comunicación entre ellos y sus amigos que se encontraban del otro lado del mundo.

"¿Alguno fue a Argentina o es de allí? ¿Qué pasa con sus códigos de área? ¡Son muy complicados! Nunca pude entenderlos. Conseguí una tarjeta SIM, pero no conseguía decirle a la gente cómo llamarme. Era muy frustrante", contó Koum.

Desde ese día dijeron que tenían que encontrar la manera para que la gente pueda comunicarse gratuitamente en todo el mundo sin tener inconvenientes. Hoy la app es usada por más de mil millones de personas en 180 países.

Los creadores de WhatsApp: Jan Koum y Brian Acton.

Así apareció la aplicación que permite enviar y recibir mensajes de textos, de voz, fotos, videos, documentos, ubicaciones, archivos. El proyecto de WhatsApp hizo millonarios a Koum y Acton. Actualmente las cifras que acumulan las cuentas bancarias de los socios es muchísima más alta de lo que era en ese entonces.

El viaje a Argentina que hizo que surgiera la idea

"Durante mi estadía en la Argentina era muy difícil conseguir que la gente me llame o llamar a otras personas. Conseguí una tarjeta SIM, pero no pude entender cómo hacer para que me llamen, los códigos de marcación y ¡los prefijos son tan complicados!", dijo Koum.

Desde entonces, el creador de la increíble idea del reemplazo de los SMS intentó entrar a trabajar en Facebook junto a Acton, pero no pudieron lograrlo. Fue así que comenzó a trabajar de manera independiente para convertirse en el genio que salvaría la comunicación del mundo.

En 2009, con la ayuda de Alex Fishman, exingeniero de Apple lanzó oficialmente WhatsApp, pero no tuvo el éxito que esperaba.

Entonces, espero unos meses para reformar y hacer actualizaciones que llame la atención de los usuarios. En junio de ese año la app explotó gracias a la actualización que realizó Apple para las notificaciones push de iOs.

Unos meses más tarde, Acton se sumó al equipo luego de convencer a cinco ex colegas de Yahoo! para que inviertan u$s 1,2 millones en el lanzamiento. Así fue que en poco tiempo llegaron a obtener a 250.000 usuarios sin trucos ni anuncios.

Los creadores de WhatsApp no hacían negocios con fondos de inversión porque no querían que los impulsen a sumar publicidad a la app. Aunque firmaron un contrato de u$s 8 millones por parte de Sequoia Capital pero con la condición de respetar su modelo inicial: no sumar publicidades.

Durante el transcurso del tiempo la aplicación tuvo modificaciones. Antes cobraban u$s 1 por descargar la app. En 2013 cambiaron esta política para que sea totalmente gratuita los primeros años.

Así llegó al creador de Facebook: Mark Zuckerberg puso u$s 19.000 millones por WhatsApp en el año 2014. Aunque ahora la app pertenece al dueño de Meta, Koum y Acton firmaron un contrato en el que decía que Zuckerberg debe consultarles por cualquier tipo de cambios relacionado con la monetización de WhatsApp.