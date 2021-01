El juego para celulares Pokémon GO se convirtió rápidamente en un éxito desde su estreno en 2016 generando nostalgia en muchos de los usuarios y hacer realidad el sueño de muchos jugadores de salir al mundo y atrapar pokémones gracias a la realidad aumentada(AR).

Desafortunadamente, al ser un juego que puede jugarse en las calles, muchos usuarios lo han jugado de forma inadecuada mientras conducen, lo que ha resultado en accidentes letales. Esto, combinado con que es el juego más popular que implementa esta tecnología, ha hecho que Pokémon GO sea el juego más mortífero de la historia.

Así lo señaló Ethan Mollick, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. “No hablamos lo suficiente sobre el hecho de que el videojuego más mortífero es por mucho Pokémon GO”, comentó el catedrático en un reciente mensaje en Twitter.

En él compartió un extracto del documento de investigación que corrió por cuenta de Mara Faccio y John J. McConnell "Death by Pokémon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving" (Muerte por Pokémon GO: El costo económico y humano de usar aplicaciones al conducir).

Millonarias pérdidas materiales y humanas

El informe señala que 148 días después del exitoso debut de Pokémon GO en 2016, se registraron 145,000 accidentes automovilísticos en Estados Unidos, que se tradujeron en alrededor de $2 a $7.3 MMDD debido a los daños. Claramente, estos accidentes ocurrieron debido al uso inadecuado de Pokémon GO de usuarios frente al volante Desgraciadamente, estas distracciones ocasionaron no sólo daños materiales, sino que se registraron también 30,000 personas heridas y 256 muertes.

“Documentamos un incremento desproporcionado de choques y asociado daño vehicular, lesiones y muertes en la cercanía de ubicaciones en las que los usuarios pueden jugar el juego mientras conducen. Estimamos que el costo incremental de los usuarios que juegan Pokémon GO mientras conducen en todo el condado [de Tippecanoe, Indiana] está en el rango de los $5.2 a $25.5 MDD a lo largo de los 148 días posteriores a la introducción del juego. Al extrapolar estos estimados a niveles nacionales, se arroja un total que oscila entre los $2 y los $7.3 MMDD”, se lee en el resumen de la investigación. Puedes encontrar más sobre esta investigación en esta página.