La plataforma de mensajería instantánea App'>Whats App no para de actualizarse e incorporar nuevas funcionalidades para hacerla más práctica y atractiva. Desde que la empresa Facebook, dueña de la app, se convirtió en Meta, se han vuelto más habituales los cambios con el fin de mantener entusiasmados a los usuarios y facilitarles la comunicación a través de sus diferentes aplicaciones.

En App'>Whats App, estas transformaciones se incorporan casi semanalmente, desde nuevas herramientas hasta cambios sutiles que intentan mejorar la experiencia del usuario. En este contexto, y en los últimos días, los internautas más atentos se habrán dado cuenta que junto a algunos mensajes aparece una letra “i”.

.

Se trata de una advertencia automática del servicio de mensajería que proviene de la opción de enviar mensajes temporales. Esta nueva incorporación se debe a que muchos usuarios reclamaron que no podían distinguir -en conversaciones muy largas- cuáles eran los textos que desaparecerían pasadas las 24 horas.

Entonces, este sutil aviso informa a los usuarios cuando se trata de este tipo de mensajes.

¿Qué hay que tener en cuenta de la letra “i” en App'>Whats App?

La nueva incorporación de la plataforma App'>Whats App tiene que ver con la aparición de una “i” al lado de los mensajes temporales para que los usuarios puedan identificarlos del resto de mensajes que no desaparecen a las 24 horas.

Pero hay que tener en cuenta que dicha “i” puede aparecer si la persona con la que hablamos también activó los mensajes temporales. La letra, en ese caso, funciona como advertencia para quien recibe los textos.

Además, en caso de que el otro usuario no haya activado la opción o no haya actualizado la ap. y no tenga disponible la función de mensajes temporales, la “i” aparecerá solo en nuestro dispositivo.

Si la persona con la que hablamos no tiene activada la opción en App'>Whats App, la letra "i" aparecerá solo en nuestro dispositivo.

App'>Whats App: cómo activar el "modo fantasma" para ocultar tu identidad

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo ofrece a los usuarios la posibilidad de activar ciertas medidas de seguridad para mantener sus cuentas privadas. Entre ellas, se destacan aquellas que los habilita a ocultar datos identitarios.

Sin nombre

Los usuarios que elijan ocultar su identidad por completo también tienen la opción de dejar en blanco el espacio donde va su nombre. Es posible esquivar esta medida a través del uso de un caracter especial, que es totalmente transparente.

En primer lugar, hay que ingresar a este enlace y copiar el caracter en blanco de Unicode. Luego, entrar a App'>Whats App y hacer clic en "Editar perfil", pegar el caracter blanco en donde figura el nombre completo del usuario y hacer clic en "Guardar".

Sin foto

Solo hay que ingresar a "Ajustes" en App'>Whats App. Luego, hacer clic en el apartado "Privacidad" de la sección "Cuenta". Finalmente, aparecerá una opción para elegir a quién se muestra. Allí, es posible seleccionar a todos, a nadie o solo a los contactos de la agenda.

Última conexión

El proceso para ocultar el horario de conexión es muy simple: ingresar a Ajustes o Configuración dentro de la aplicación, seleccionar "Cuenta", hacer clic en el apartado "Privacidad". Después, seleccionar "Hora de última vez" para finalmente, hacer clic en "Nadie".