Alrededor del 63 por ciento de la población mundial utiliza Google Chrome de forma diaria para navegar por Internet de forma rápida, segura y estable. Sin embargo, pese a su popularidad, pocos conocen las asombrosas herramientas y trucos que posee más allá de las funciones básicas.

Creado por Google INC y lanzado en el año 2008, Chrome se ganó velozmente la aceptación de la mayoría de los internautas no solo por tratarse de un navegador gratuito y accesible para los Sistemas Operativos más importantes del planeta (Windows, MacOS, Android, Lunux, iOS, etc), sino también por las grandes ventajas que brinda a sus usuarios.

Google Chrome cuenta con más de 900 millones de usuarios, y dependiendo de la fuente de medición global, se considerada el navegador más usado de la Web.

Entre las funciones y servicios más utilizados por los internautas se encuentra la de gestionar varias páginas webs en una sola ventana, poder utilizar el buscador desde la barra de direcciones, acceder a un navegador de incógnito que no guarda nada que se realice en esa sección, y muchas otras.

Pero además de ofrecerle la posibilidad de entrar a su cuenta de Gmail o Google Drive al usuario, entre las funciones anteriormente mencionadas, este navegador también provee al usuario de varias otras herramientas y trucos que pueden ayudar en temas laborales, académicos y personales.

.

¿Cuáles son las herramientas de Google Chrome que pueden facilitarte la vida?

LanguageTool: Esta extensión es un corrector ortográfico y gramatical de uso extremadamente sencillo.

Traductor de Google: Para los que necesiten traducir a algún idioma, está función también existe dentro del navegador.

Forest: es una herramienta, que ayuda a la concentración y así evitar la dispersión digital. Además permite establecer tiempos cronometrados de concentración y bloquear determinadas páginas web.

Dark Reader: con esta función, el navegador podrá tornarse en modo oscuro y contribuir a que la vista descanse.

Con la extensión "Dark reader" de Google Chrome podrás leer el contenido de tu búsqueda sin cansar la visión. Además funciona como ahorrador de energía de tu dispositivo.

Zoom Scheduler: esta es una extensión para poder programar o iniciar reuniones en Zoom sin necesidad de entrar a la página web directamente.

Todoist: está extensión viene a ser un bloc de notas en el propio navegador.

Adblock: muchos lo conocerán como el ‘bloqueador de anuncios’. Esta es una herramienta útil para los usuarios que deben cerrar las ventanas emergentes a cada momento.

.

Además, estos trucos de Google Chrome pueden servirte de gran ayuda:

Crear diferentes perfiles

Añadir webs a marcadores o lista de lecturas

Generar un código QR a una web

Crear grupos de pestañas

Fijar las pestañas favoritas

Crear atajos a las extensiones agregadas

Mover varias pestañas a la vez

Controlar una reproducción sin entrar a la pestaña donde suena

Establecer una página de inicio

Buscar una imagen de una web en Google