Bella Poarch es conocida por ser la protagonista del video que rompió records en Tik Tok. Es así como simplemente moviendo su cabeza e imitando la voz de la canción “M to the B” de Millie B, consiguió más de 400 millones de visualizaciones y 35 millones de likes.

La joven norteamericana de origen filipino de 19 años era desconocida hasta hace algunos meses en la red, pero ahora es popular mundialmente.

Sin embargo, la repentina fama también trajo una polémica relacionada con la historia de Japón y Corea del Sur. Resulta que en uno de sus videos sus fans descubrieron que tenía tatuada la bandera del Sol Naciente de Japón en su brazo -con un corazón remplazando el circulo rojo-, que es un símbolo del imperialismo japonés en la parte sur de la peninsula coreana.

.

Poarch se disculpó ante la situación en su cuenta de Twitter e indicó que en Hawai es muy común el uso de dicha bandera, de la cuál no sabía su significado.

“Pido disculpas a los coreanos porque hace 6 meses me hice un tatuaje del sol rojo con 16 rayos. En ese momento, no conocía la historia. Pero cuando me enteré, inmediatamente lo cubrí y agendé para removerlo. Me avergüenzo de mí misma por no investigar sobre el tema. Me disculpo sinceramente”, escribió.

Bella Poarch usó su cuenta de Twitter para disculparse con los coreanos.

La bandera del imperio japonés, utilizada por el país nipón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, es considerada una ofensa para ciertas personas de Corea del Sur. Esto sucede , porque entre 1910 y 1945, Japón invadió Corea y cometió una serie de atrocidades.

Como por ejemplo, obligar a los coreanos a realizar trabajos forzados, no dejarlos usar su propio idioma e incluso enviar a mujeres a ser violadas por soldados japoneses.

Por lo que en Corea del Sur la banddra continúa siendo vista con malos ojos. Es por esto, que tras ver el video, una gran cantidad de usuarios coreanos comenzaron a criticar a la tiktoker, indicando que su tatuaje era ofensivo.

Bandera del Imperio de Japón.

Pero la controversia no quedó allí. Ya que como Poarch nació en Filipinas, otro de los países fue invadido en su momento por Japón, también tuvo repercusiones allí.

La tiktoker señaló que no sabía nada, y que en su país no era un tema muy conocido. Ante esto, muchos usuarios comenzaron a atacar a los filipinos con comentarios racistas, tratándolos de “ignorantes”.

“Si me atacan a mí está bien, pero si atacan a los filipinos, voy a perder la cabeza”, respondió la influencer en su cuenta de Twitter.

Y la respuesta de los filipinos no tardó en llegar. Crearon el hashtag #CancelCorea, que consiguió miles de adeptos en la red social. Sin embargo, ante la lluvia de insultos, muchos usuarios coreanos intentaron apaciguar las aguas y pedieron perdón por los comentarios racistas.