Las propiedades de Facebook se encuentran bajo el fuego de padres y legisladores en las últimas semanas, luego de que un significante número de informes y declaraciones indicaran que el uso de sus redes sociales pueden resultar tóxicos para los menores de edad, en especial para las adolescentes que sienten la presión de los inalcanzables estándares de belleza que la app impulsa.

A pesar de haber negado rotundamente las acusaciones realizadas por los estudios, sosteniendo que las redes sociales hacen más bien que mal, Facebook tomó nota de las preocupaciones manifestadas. Este sábado el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, anunció que Instagram introducirá nuevas medidas para alejar a los adolescentes del contenido dañino, con una función que incitará a los jóvenes a "tomarse un descanso" de la plataforma.

.

Clegg dijo que la nueva función detectará cuando un adolescente vea un contenido que podría ser potencialmente dañino durante demasiado tiempo. En ese caso, el sistema le mandará una notificación para recordarle que debe tomarse un descanso. Además, los padres tendrán la posibilidad de controlar el tiempo que sus hijos pasan en la app.

"Vamos a presentar algo que creo que marcará una diferencia considerable: cuando nuestros sistemas vean que el adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez y es contenido que puede no ser propicio para su bienestar, le darán un 'empujón' para que mire otro tipo de contenido", dijo Clegg a CNN.

Por el momento, no se dió una fecha para el estreno de esta nueva mecánica ni se conoció cuándo comenzarán las pruebas dentro de Instargam. Sin embargo, un portavoz de Instagram dijo al portal The Verge que los cambios "aún no se están probando, pero pronto lo harán", por lo que podríamos esperar su llegada en las próximas semanas.

¿ Facebook hace daño?

Una filtración de los reportes internos de Facebook e Instagram parece señalar que las plataformas incentivan la depresión entre los usuarios.

El cambio de actitud de Facebook llega una semana después de que la denunciante y empleada de Facebook Frances Haugen testificara ante el Congreso estadounidense sobre un informe que demostraba el efecto negativo que esta red social podría tener sobre la salud mental de los adolescentes.

El estudio en cuestión se trata de un reporte interno de la misma red social, que preguntó a sus usuarios adolescentes en una serie de encuestas sus impresiones sobre el efecto de Instagram en su imagen corporal, salud mental y otros problemas.

"Creo que los productos de Facebook dañan a los niños", manifestó Haugen en su presentación frente a los legisladores, agregando que los documentos que publicó demostraban que la "máquina de optimización de ganancias de Facebook está generando autolesiones y depresión, especialmente en los grupos vulnerables, como las adolescentes".

Facebook insistió que el informe "destaca los peores escenarios".

"El 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram las hacía sentir peor", leía una de las diapositivas publicadas en el informe. "Las comparaciones en Instagram pueden cambiar la forma en que las mujeres jóvenes se ven y se describen a sí mismas".

En respuesta a las acusaciones, voceros de Facebook aseguraron que la denunciante había "malinterpretado" la información de los informes: "Simplemente no es exacto que esta investigación demuestre que Instagram es 'tóxico' para las adolescentes. De hecho, la investigación demostró que muchos adolescentes de los que escuchamos sienten que usar Instagram les ayuda cuando están luchando con el tipo de momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han enfrentado".

En su anuncio de este sábado, sin embargo, Nick Clegg reconoció que los algoritmos de Facebook e Instagram "deberían rendir cuentas, si es necesario, por medio de una regulación para que las personas puedan igualar lo que nuestros sistemas dicen que deben hacer con lo que realmente sucede".