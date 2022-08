El desarrollo tecnológico permitió que se puedan realizar cosas antes inimaginables en el mundo y que las actividades humanas sean hechas cada vez con menos esfuerzo. En esta ocasión, la empresa de tecnología Xiaomi desarrolló una vincha llamada "MiGu" para controlar los dispositivos electrónicos con el cerebro.

Aunque todavía no es posible manejar el celular con la mente, para la empresa china es un primer paso hacia ese objetivo. MiGu fue la ganadora del tercer hackathon realizado por Xiaomi, es decir, en un evento donde algunos programadores se encuentran para intercambiar ideas de desarrollo productivo (software).

"Los resultados logrados por los ingenieros en tan corto tiempo son impresionantes", dijo el vicepresidente del comité técnico de Xiaomi, Fei Wang. Sin embargo, antes de lanzarlo al mercado se deben considerar algunas cuestiones, ya que el dispositivo fue diseñado en tan solo 48 horas y podría tener fallas a largo plazo si no se verifica su correcta vida útil.

El dispositivo MiGu permitirá controlar diversos dispositivos con la mente.

De qué se trata la vincha MiGu y su innovadora tecnología de control mental

Fue un grupo de ingenieros el que creó la sorprendente tecnología que cuenta con tres sensores para registrar las señales eléctricas del cerebro y que reconocen distintas ondas según el estado de ánimo de la persona que lo está utilizando. También tiene dos "broches" que funcionan como método de conexión a las orejas.

Aunque el proyecto de la vincha MiGu todavía se encuentra en estado de prueba y no se conoce cuándo se pondrá en venta, Xiaomi ya publicó un video del diseño final en su página oficial de Weibo. El dispositivo fue realizado en una impresora 3D y su material es plástico. Además, se ajusta con una correa según el tamaño de la cabeza de la persona que la tiene puesta.

Entre las funciones de la vincha se encuentra la posibilidad de emparejar el dispositivo con un celular o una computadora para controlar un parlante y la música que se escucha en él, así como la opción para detectar la fatiga o sueño al manejar un vehículo y evitar un posible accidente.

Sin embargo, los ingenieros necesitan tiempo para asegurar el correcto funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático para que la vincha MiGu genere confianza, ya que en los últimos días un detector de sueño de tecnología similar generó indignación en los usuarios chinos.

Cuál fue la polémica por el detector de sueño chino

Algunas personas que adquirieron la tecnología de la empresa de automóviles china XPeng aseguran que el detector de sueño reacciona al rostro natural de las personas asiáticas como si estuvieran dormidas.

El hecho generó enojo en los usuarios que notaron el incorrecto funcionamiento del sistema de inteligencia artificial cuando el vehículo utilizado daba un aviso al conductor por detectar una "distracción al volante" que no ocurría. "Mis ojos son pequeños, pero no me estoy quedando dormido al volante", expresó un joven.