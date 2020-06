Uno de los juegos más esperados en lo que va del año se lanzó de manera oficial en la Argentina este martes a las 9 de la mañana. Se trata de Valorant, desarrollado por Riot Games, una de las alternativas más centradas en las habilidades de cada personaje.

Si bien Valorant es un juego muy popular, hasta el momento no se encontraba en versión Beta. Ahora, el período de prueba ya concluyó y se encuentra disponible para descargar de manera gratuita en una gran cantidad de regiones.

Esta noticia había sido anunciada por Riot Games en las últimas semanas, pero fue recién el lunes que la compañía dio a conocer los horarios a partir de los cuales se podrán entrar a los servidores.

La cuenta de Twitter de @PlayVALORANT detalló cuándo se iba a abrir el juego para cada región. Primero fue el turno del servidor de Corea, Japón y la mayoría de Asia Pacífica. Seis horas después se habilitó para Europa, Turquía y Rusia. Y por último, a partir de las 9 AM, quedó disponible para las regiones de Norteamérica, Centroamérica, y Sudamérica.

El tuit en el que anunciaron los horarios de lanzamiento.

Además de esto, la cuenta publicó un póster de lo que es probablemente un video de anuncio que comienza una nueva etapa del juego. En la imagen se puede observar que dice “EPISODE 1: IGNITION”.

Probablemente, también indique lo que generalmente se conoce como “Temporadas” en los videojuegos. Es decir, períodos en los que se dividen los juegos en línea.

La imagen publicada en la red social del pajarito desde la cuenta de Valorant.

Ahora que el juego está disponible en nuestra región, ya se puede descargar a través del sitio web de Riot Games. Debes iniciar sesión con una cuenta de Riot y esperar la hora de salida para descargar. Una vez que esté instalado, tengas usuario y contraseña, ya estarás habilitado para jugar.

Valorant es un juego gratuito, por lo que descargarlo y jugarlo no tiene ningún costo. Sin embargo, sí es posible gastar dinero real para comprar elementos cosméticos. Los mismos no afectan al juego más allá de lo estrictamente estético, tal y como sucede en "League of Legends" o "Fortnite", por ejemplo.