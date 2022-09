Los emojis son uno de los elementos más utilizados en las conversaciones de WhatsApp, ya que permiten manifestar diferentes emociones y sentimientos. Sin embargo, no siempre los usuarios conocen su verdadero significado. En esta oportunidad, aprende qué simboliza “la cara con humo” y por qué no se utiliza correctamente.

La aplicación de mensajería instantánea actualiza constantemente su biblioteca de emoticones, con el fin de que estén representadas múltiples y variadas reacciones. Actualmente, hay disponible más de mil iconos que van desde caras, corazones, animales, comidas y hasta festividades de todas las culturas.

Dentro de este gran abanico, es muy probable que alguno de ellos no sean interpretados correctamente por los usuarios. Si bien cada una de las 2 mil millones de personas que integran el servicio pueden utilizarlo a su manera, lo cierto es que hay un significado estipulado por WhatsApp y Emojipedia, el sitio web especializado en interpretación de emojis.

Tal es el caso que, la famosa cara a la que le sale humo por la nariz y las orejas suele comprenderse de una manera errónea. Comúnmente se la distingue y aplica para conversaciones donde se manifiesta un enojo o ira ante una situación, pero su origen y simbolismo real es muy distinto. ¡Mirá de qué se trata!





WhatsApp: el verdadero significado del emoji de la cara con humo en su nariz

¿Por qué se utiliza mal el emoji de la carita que lanza humo por la nariz?



Según el portal especializado, Emojipedia, este icono tan utilizado en WhatsApp lleva el nombre de “Cara con mirada de triunfo”, que en inglés podría traducirse en “Face With Loos of Triumph”. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente, que no se trata de un enfado.

Ya sea por los dibujitos animados o algunas películas de comedia es común imaginarse a alguien enojado que le sale humo por la nariz y las orejas, por eso, esta asociación fue la más directa y popular. No obstante, como lo describe su nombre, este emoji implica empoderamiento.

El verdadero uso de la cara con humo serviría para una conversación donde alguno de los usuarios desee expresar orgullo por una victoria o un triunfo ante una determinada situación.

Es importante que esta información circule entre los grupos de amigos o familiares, para que el uso vuelva a ser el correcto y ya no se quede en una acción que no fue la estipulada. Aunque esto mismo sucede con diferentes emojis como el de la cara con corazones a su alrededor, o el nuevo emoticón donde una carita se derrite, entre otros.