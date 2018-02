Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, informaron que fueron víctimas de un ciberataque durante la ceremonia de inauguración, que provocó un mal funcionamiento de los televisores con protocolo de Internet (IPTV) en el centro de prensa.



En consecuencia, los organizadores cerraron los servidores para evitar daños adicionales, lo que obligó a dar de baja por unas horas la página web de Pyeongchang 2018, que ya está online nuevamente.



Debido al cierre de la web, los espectadores que compraron entradas para los Juegos no pudieron imprimirlas.



El comité organizador informó a través de un comunicado que hubo algunos problemas que afectaron a "sistemas no críticos" durante algunas horas, sin perjudicar "la seguridad de ningún atleta o espectador" durante la ceremonia de apertura, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



"Actualmente estamos investigando la causa y compartiremos más información a medida que tengamos más detalles", dijo Sun Baik You, vocero del comité olímpico.