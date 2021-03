Mia Khalifa tiene 28 años y logró quitarse el estigma de haber pasado por la industria del porno y ahora es furor en TikTok.

El año 2020 fue beneficioso para ella ya que durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, logró posicionarse como una estrella de videos en redes sociales. Hoy sus grabaciones alcanzan 53.7 millones de visualizaciones.

“Gracias a ustedes desde septiembre lo recaudado en Only Fans han sido $160 mil, lo que me ayudaron a donar a organizaciones benéficas significan mucho para mí. Estoy muy agradecida por la plataforma y por todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona en más formas de las que podría agradecerles”, reveló en Instagram la joven.

La joven de sangre libanesa y estadounidense demostró que dejó atrás de la sensualidad que algún momento la favoreció en sus actividades pornográficas, y cultivó otros aspectos de su personalidad ya que disfruta de la convivencia y el amor con el chef Robert Sandberg, además de su pasión por las mascotas y el cuidado de su cuerpo.

Tal es así que la mujer que supo protagonizar tapas de revistas para adultos, ahora se muestra con una imagen renovada en las redes, ya que el material que comparte en Tik Tok es de lo más variado, desde sus amigos del gimnasio, rutinas suyas, clásicos retos de la red social, platos de su esposo y hasta reflexiones divertidas de sus traumas de mujer comprometida.

La popularidad de Khalifa no sólo está relacionada a su pasado en la industria del porno sino que actualmente es un emblema de lucha para quienes sostienen que la pornografía es otra forma de explotación de los cuerpos de las mujeres.

Mia Khalifa, quien quiere ser periodista deportiva, dijo que nadie la obligó a hacer videos para adultos pero que siempre se sintió manipulada, intimidada, presionada y asustada.