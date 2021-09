Recientemente se descubrió un nuevo ataque cibernético que hasta el momento afectó a más de 10 millones de personas con celulares que poseen el sistema operativo Android.

De acuerdo con Zimperium zLabs, una empresa especializada en ciberseguridad, los ataques se realizaron con aplicaciones del SO de Google como fachada, registrando hasta la fecha cientos de millones de euros robados por el virus responsable de este hackeo.

“Si bien las estafas típicas de servicios premium aprovechan las técnicas de phishing, esta estafa global específica se ha ocultado detrás de aplicaciones maliciosas de Android que actúan como troyanos, lo que le permite aprovechar las interacciones del usuario para aumentar la propagación y la infección”, explicó la empresa en un comunicado.

.

Según la información de la compañía, el modus operandi es sencillo: el usuario descarga la aplicación a su celular y sin darse cuenta el virus troyano inicia su tarea en el dispositivo suscribiéndose a un servicio premium. Sin embargo, muchas veces sin notarlo mes tras mes empieza a recibir cobros automáticos.

“La evidencia forense de este ataque de troyano Android activo, que hemos llamado GriftHorse, sugiere que el grupo de amenazas ha estado ejecutando esta campaña desde noviembre de 2020. Estas aplicaciones maliciosas se distribuyeron inicialmente a través de Google Play y tiendas de aplicaciones de terceros”, agregó Zimperium.

.

Asimismo, los encargados del hallazgo aseguraron que en cuanto descubrieron lo que estaba sucediendo con GriftHorse notificaron a Google del problema. Tras verificar lo sucedido, el gigante tecnológico eliminó inmediatamente las aplicaciones infectadas con el troyano del Google Play Store.

No obstante, aunque parezca extraño, Google no tiene el control total de internet por lo que aún no ha podido acabar totalmente con estas aplicaciones, ya que todavía residen en algunos “repositorios de aplicaciones de terceros no seguras”.

.

La lista de aplicaciones con el troyano

Handy Translator

Rate and Pulse

GPS Location

Find Location

My Chat Translator

Metrolis 2021

Free Translator Photo

Locker Tool

Fingerprint Changer

Call Recoder Pro

Instant Speech Translation

Racers Car Driver

Slime Simulator

Keyboard Themes

What’s Me Sticker

Amazing Video Editor

Safe Lock

Heart Rhythm

Smart Spot Locator

CutCut Pro

OFFRoaders – Survive

Phone Finder by Clapping

Bus Driving Simulator

Fingerprint Defender

Launcher iOS

Gun Tycoo

Scanner App Scan Docs & Notes

Chat Translator All Messengers

Hunt Contact

Horoscope : Fortune

Fitness Point

Qibla AR Pro

Heart Rate and Meal Tracker

Mine Easy Translator

PhoneControl Block Spam Calls

Parallax paper 3D

Pass Direction

Photo Effect Pro

Connected Tracker

Smart Call Recorder

Daily Horoscope & Life Palmestry

Qibla Compass (Kaaba Locator)

Qibla Ultimate

Truck – RoudDrive Offroad

GPS Phone Tracker – Family Locator

Call Recorder iCall

PikCho Editor

Street Cars: pro Racing

Cinema Hall: Free HD Movies

Wallpaper & Background

Intelligent Translator Pro

Face Analyzer

TrueCaller & TrueRecoder

iTranslator_ Text & Voice & Photo

Pulse App – Heart Rate Monitor

Video & Photo Recovery Manager

Fitness Trainer

ClipBuddy

Vector arts

Ludo Speak

Battery Live Wallpaper 4K

Heart Rate Pro Health Monitor

Find Location

GetContacter

Photo Lab

AR Phone Booster – Battery Saver

English Arabic Translator direct

VPN Zone – Fast & Easy Proxy

100% Projector for Mobile Phone

Forza H Mobile 4 Ultimate Edition

Puede consultar el documento completo en log.zimperium.com/grifthorse-android-trojan-steals-millions-from-over-10-million-victims-globally