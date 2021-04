La tiktoker, Montanna Morris, una chica al que su médico le recomendó inyectarse bótox para tratar su trastorno de la articulación temporomandibular (ATM), utilizó la red social para contar la mala experiencia que tuvo tras la aplicación de esta sustancia.

"Mi médico me había recetado relajantes musculares antes, pero eso no ayudó, por lo que recomendó bótox como una opción antes de una cirugía mayor de mandíbula. El que me lo inyectó me dijo que tendría los resultados finales en una semana o dos, pero mi cara ya se estaba paralizando en cuatro días, así que sabía que iba a ser malo", explicó la joven en un video que subió a la plataforma.

"El ancho de mi boca comenzó a acortarse. Podía ver cada vez menos de mis dientes cuando sonreía, eso es lo primero que noté. Luego, mis hoyuelos desaparecieron casi por completo", relató.

Y continuó: "Mi trastorno está mejor, mi mandíbula se abrió poco después del tratamiento y se bloquea mucho menos ahora, pero sorprendentemente tengo más dolor que antes. Debido a la parálisis, he tenido bastante atrofia muscular, por lo que masticar ciertas cosas me es más difícil".

Según indicó Morris, parece ser que una persona que no era un especialista le inyectó el bótox en el músculo masetero, que provocó la parálisis.

El doctor Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista, cofundador de la clínica dental Ferrus & Bratos de Madrid, explicó: "Dado que la consecuencia del bótox es el bloqueo del nervio, no actúa directamente sobre el músculo. Por ello, si se aplica en la cara tendrá un efecto inmovilizante y anestésico en los músculos que se encuentran junto a la articulación temporomandibular".