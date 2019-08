Twitter lanzó una nueva función para "esconder" los mensajes directos que su sistema de inteligencia artificial considere que pueden ser ofensivos, de manera que el receptor no los verá a menos que quiera hacerlo.



La nueva herramienta, una carpeta llamada " mensajes adicionales" actúa como una suerte de carpeta de correo no deseado, a la que llegan las comunicaciones procedentes de internautas a quienes el usuario no sigue y aquellos que sean marcados como potencialmente ofensivos o publicitarios, informó la agencia de noticias EFE.



"Los mensajes no deseados no son divertidos. Así que estamos probando un filtro en tu sección de mensajes directos que los mantiene fuera de tu vista y de tu pensamiento", indicó la red social en un tuit.



La función está operativa en modo prueba a partir de este viernes pero Twitter no especificó cuánto tiempo se alargará el período de prueba ni si es algo que se esté probando en todo el mundo o en determinadas zonas, o con idiomas concretos.



Hasta ahora, si un usuario no quería recibir este tipo de mensajes no deseados, la única opción que tenía era restringir la recepción de comunicaciones a aquellas provenientes de cuentas a las que siguiese, lo que dejaba fuera todos los demás mensajes, fuesen ofensivos o no.