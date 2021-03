Una de las funciones que más reclaman los usuarios de Twitter es la de editar tweets. Normalmente, si un usuario publica un mensaje y se encuentra una falta de ortografía o algo mal escrito, la única opción que le queda para enmendar su error es borrar la publicación y volver a escribirla.

Sea como fuere, los tweets, por ahora, no se pueden editar, pero parece que Twitter trabaja en una función para dar cierto margen de maniobra a los usuarios: deshacer el envío. Así lo reveló Jane Manchun Wong, una especialista en filtraciones de esta red social.

Según podemos ver en la publicación de @wongmjane, su nombre usuario, esta nueva función permitirá a los usuarios deshacer el envío de tweets. Algo similar ya existe, pero en otras plataformas, pues Gmail tiene una opción parecida que permite deshacer el envío de un correo durante cierto periodo de tiempo. En Twitter parece que funcionará igual.

En el GIF que hay sobre estas líneas podemos ver cómo, al enviar el tweet, aparece un botón con el texto "Undo" ("deshacer" en inglés). También se activa un temporizador de unos cuantos segundos, que es el tiempo que el usuario tiene para decidir si el tweet se envía o no. Lo que no queda claro es si el tweet se publica en el feed y luego se retira o si no aparece en el feed hasta que expira el temporizador.

No es la primera vez que se habla de esta función. A mediados del año pasado Matt Navarra, consultor de redes sociales, publicó unas imágenes de una encuesta en Twitter en la que la plataforma preguntaba a los usuarios por qué funciones estarían dispuestos a pagar, y una de ellas era deshacer el envío de mensajes. No obstante, estas encuestas no reflejan necesariamente las intenciones futuras de la compañóa que, por cierto, ya está explorando nuevas vías de monetización.