En los últimos años se volvieron casi un meme los grupos de WhatsApp de "mamis y papis del colegio", pero todos sabemos que hay otros chats que pueden ser todavía mucho más molestos. Los que saludan cuando se levantan y cuando se van a acostar, los que mandan fotos, cadenas e incluso hasta virus sin saber que lo son.

Seguramente, al leer esta descripción ya tenés en mente "ese" grupo al cual te metieron y no tenés idea de cómo manejarlo. Antes de llegar al punto de locura, leé estos tips para aplicarlos desde ahora mismo en tu celular.

Irse el primer día

Parece obvio, pero no hay que descartarlo, siempre pensando en una excusa educada como que estás en tantos grupos que no podés prestarles atención a todos, o que has decidido no estar en ningún grupo por salud mental. Seguramente varios te entenderán e incluso otros te envidiarán por poder salirte.

Es lógico que esto no aplica siempre, ya que hay algunos de los que no te podés salir aunque quieras, como del trabajo, facultad, etc., esos en los que de vez en cuando comparten información importante que realmente necesitás ver.

Silenciar las notificaciones

Parece algo simple, pero te da mucha paz mental. Entrá al chat en cuestión, andá al menú de tres puntitos y entre las opciones elegí “Silenciar notificaciones”. Podés optar entre 8 horas, una semana o indefinidamente.

No tengas miedo de poner “Para siempre” ya que si alguien te menciona en el chat, sin importar si lo tenés silenciado, te llegará igualmente la notificación. Además, está la ventaja de que nadie puede saber si lo tenés silenciado.

Archivar el chat

Si verdaderamente no te interesa el grupo pero no podés salirte por compromiso, siempre podés archivarlo. Esto implica que seguirás formando parte de él, pero ni siquiera te aparecerá entre los mensajes sin leer cuando ingreses a la app.

Para archivar un chat no es necesario entrar, simplemente en la lista de conversaciones de la pantalla inicial de WhatsApp, mantené presionado el grupo en cuestión durante unos segundos y a continuación presioná el icono de la flecha que entra en una caja y ¡Listo!.

El tercer ícono corresponde a "archivar".

Acá también, si te mencionan, te llegará una notificación.

Evitá que te incluyan en nuevos grupos

WhatsApp te da la opción de impedir que te metan en nuevos grupos, aunque también podés elegir quiénes sí te pueden añadir y quiénes no.

Acá podés seleccionar quién te puede agregar a un grupo nuevo.

Para conseguirlo tenés que ir a la configuración general de WhatsApp en “Ajustes”, luego en “Cuenta” y entrar a “Privacidad”. Allí encontrarás la opción “Grupos”, que sirve exactamente para dejar quién puede agregarte: “todos, mis contactos o mis contactos excepto”.

Evita que te inunden el teléfono de contenido basura

Si estás harto de eliminar fotos, videos, audios, etc., podés decirle a WhatsApp que directamente no descargue los contenidos que envíen los otros, a menos que vos toques en el simbolito de descarga.

.

Esto se puede hacer también desde la configuración de WhatsApp, en el apartado Almacenamiento y datos. Si lo que te molesta son determinados grupos exclusivamente, también podés hacerlo de forma individual. Entrá al chat y tocá sobre el nombre del grupo para ver la información. Aquí tendrás que tocar sobre Visibilidad de los ficheros multimedia y decidir si querés ver los contenidos descargados del chat en cuestión a la galería del teléfono o no.