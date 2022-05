WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada, tanto en celulares Android como en iOS. Sin embargo, existen algunas funciones o notificaciones que pocos usuarios conocen su significado. Uno de estos es el mensaje "cambió tu código de seguridad", el cual suele aparecer tanto en conversaciones individuales como los grupales.

Lo primero que tenés que tener claro es que no debés preocuparte si te aparece este mensaje en la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, ya que no es nada malo y la información de tu cuenta no está en peligro.

¿Qué significa el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’ en WhatsApp?

En general, el mensaje ‘cambió tu código de seguridad’ significa que todas tus conversaciones de WhatsApp están cifradas de extremo a extremo. De esta manera, solo tú y el receptor pueden leer lo que se envía, ni siquiera la app tendrá acceso a lo que se envió.

De acuerdo a la explicación oficial de la compañía, los códigos de seguridad son una versión visible de las claves especiales compartidas entre ambos. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, el código que ves no es la clave en sí, ya que esta se mantiene siempre secreta.

En este sentido, tus mensajes se aseguran con candados y solo tú y el receptor cuentan con los códigos/llaves especiales para abrir y leer los mensajes. Para mayor protección, cada mensaje que envías tienen su propio candado y código únicos.

Asimismo, el código de seguridad cambia cada día u hora con la finalidad de que ningún intruso pueda hackear tu cuenta o hacerse con las conversaciones. Se encuentra en la pantalla de información de tus contactos y está disponible en forma de código QR y de 60 dígitos.

En ocasiones, puede cambiar el código de seguridad que se usa en el cifrado de extremo a extremo, y esto generalmente ocurre cuando tú o alguno de tus contactos reinstalan WhatsApp o cambian de teléfono.

Para recibir notificaciones cuando cambien los códigos de seguridad, tenés que seguir estos pasos:

En WhatsApp, abrir Ajustes.

Tocá Cuenta > Seguridad.

Allí, podrás activar la opción "Mostrar notificaciones de seguridad".

Cómo eliminar el mensaje de “cambió tu código de seguridad”

El proceso es muy sencillo y similar al proceso anterior.

El mensaje de “cambió tu código de seguridad” puede eliminarse ingresando a Cuenta, luego dirigite a Seguridad y allí podrás desactivar la pestaña de “Mostrar notificaciones de seguridad en este teléfono”.

De esa manera, en un futuro, nunca más verás dicha notificación en tus conversaciones de WhatsApp. Recordá que esto no elimina las notificaciones que aparecieron antes de desactivar la opción.