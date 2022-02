Si hay una red social que usa completamente todo el mundo es WhatsApp. Por eso, todos los días se dan a conocer nuevas actualizaciones y trucos para una versión mucho mejor.

Mark Zuckerberg junto a sus trabajadores no dejan de pensar en cómo sorprender a sus usuarios para brindarles un servicio de excelencia que tanto buscan. Además, WhatsApp no deja de ser una vía de comunicación para todas las personas. Inclusive, no importa la distancia en la que estén diferentes personas, uno puede estar en Argentino y el otro en la otra punta del mundo y la comunicación se establece igual gracias a la aplicación de mensajería.

.

A pesar de los miles beneficios que otorga la aplicación, hay algo que no se podía hacer: los mensajes no podían estar programados para enviar en un determinado horario. Pero, ahora existe una forma de hacerlo.

Para comenzar a disfrutar de este tip, hay que descargar alguna de las tres aplicaciones que se tienen en cuenta para poder configurar los mensajes de otra manera. Ahora, es momento de jugar en la aplicación con los contactos y los horarios que uno prefiera.

¿Cuáles son las tres aplicaciones que dejan programar los mensajes de WhatsApp?

WhatsAuto

Es una aplicación móvil casi igual a WhatsApp, pero a diferencia de esta, se puede programar la configuración de los mensajes a los destinatarios con el horario predeterminado.

Especificamente, lo que brinda esta plataforma es la creación de un chatbot automático con la suerte de no preocuparte más en mandar muchos mensajes al mismo tiempo de manera manual.

Lamentablemente, no está disponible para todos los sistemas operativos. Para descargar la app hay que hacerlo desde un celular con sistema Android, ya que en un sistema operativo iOS, es decir desde un iPhone, no es posible.

.

AutoResponder

Al igual que la app anterior, solo se puede descargar AutoResponder desde un teléfono celular Android.

Lo que permite hacer esta plataforma es activar la función, editar el mensaje y elegir a los destinatarios y el horario que desea mandar el mensaje.

.

Scheduled

Al igual que las otras dos aplicaciones, esta plataforma permite escribir mensajes y programar su envío. Es cien por ciento legal y ninguna de las compañías la prohibió.

Al descargar los usuarios tienen que registrarse y autorizar el acceso de Scheduled. Después hay que establecer el contacto al que desea enviar el mensaje, tocar en el botón "crear" y establecer el texto, la fecha y el horario.