¿Sabías que se puede traducir frase mientras la estás escribiendo? Gracias a este fácil y simple truco vas a poder cambiar de idioma todos los mensajes que envías por WhatsApp. La buena noticia es que no hace falta utilizar aplicaciones terceras con simplemente tocar unos botones ya vas a poder trasladar tu texto.

Aunque parezca que WhatsApp es igual desde hace una década, la aplicación no para de introducir pequeños cambios o ayudas para sus miles de millones de usuarios. A pesa de que Telegram creció como competidor, las personas siguen prefiriendo la aplicación del logo verde por la comodidad y la costumbre.

.

Si bien la compañía de mensajería más grande del mundo sigue incorporando cosas, siempre al usuario le va a faltar cinco para el peso y por eso siempre están a la caza de trucos que mejoren su experiencia dentro de la app. Los individuos quieren que las configuraciones sean rápidas, entendibles y cómodas. Además, esperan que estas les permitan enviar mensajes de forma distinta.

A lo largo de los años, esta aplicación de comunicación instantánea ha encontrado nuevas funciones. A través de esta no solo se pueden enviar fotos, videos, emojis o stickers, sino también se pueden iniciar negocios, conocer nuevos amigos o hasta encontrar pareja.

.

Hoy es algo casi cotidiano encontrar en WhatsApp a usuarios que hablen con personas de otros países que no sean el de ellos. Si bien esto se debe por el avance de las redes de conexión , no se puede negar que gracias a los traductores en línea ya no es necesario tener conocimiento en idiomas.

Si sos de esas personas que conversan con individuos del extranjero, no sabes manejar su mismo idioma y estás cansado de salir de la aplicación de mensajería para traducir los textos, esta herramienta es ideal para vos.

WhatsApp es utilizado en 138 países del mundo.

Cómo traducir un texto desde WhatsApp:

Revisar que WhatsApp esté actualizado desde la Google Play Store.

Averiguar si el teléfono tiene instalado el teclado desarrollado por Google, esto se puede ver desde las configuraciones del móvil. En caso de no tenerlo, lo podés descargar desde el Play Store.

Una vez que realizaste el segundo paso, abrí la descarga y selecciona "Gboard" como método de entrada predeterminado.

Ahora desde WhatsApp, mira el teclado y anda a los tres puntos horizontales.

Apretá la opción "Traductor".

Aparecerán más de 100 idiomas y deberás optar por uno, el que necesites.

Mientras vayas escribiendo en español verás cómo se traduce automáticamente.

Ahora solo falta que envíes el mensaje. Tu contacto recibirá el texto sin errores y sin salir de la app. Ya no será necesario copiar y pegar desde el Traductor de Google o un translate en línea.

Con la configuración aplicada también recibirás los mensajes traducidos. Cabe destacar que, por ahora, este truco es exclusivamente apto para dispositivos Android. Las tecnologías pertenecientes a Apple no poseen la autorización para cambiar el teclado.