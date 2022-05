Ya no hay dudas: WhatsApp es la plataforma favorita en lo que tiene que ver a mensajería instantánea. De todas formas, la app perteneciente a Meta - ex Facebook - no se conforma con eso y continuamente apuesta a diferentes estrategias de fidelización de sus usuarios, apuntadas a brindar experiencias enriquecedoras en su aplicación.

En este sentido, en los últimos meses introdujo cambios novedosos como las mejoras en las videollamadas, la posibilidad de crear stickers animados y, una de las más recientes, las reacciones a los mensajes, una herramienta aclamada por los internautas.

.

Ahora, la app va por más e introdujo una opción para cambiar el color de las letras, una herramienta que si bien no genera grandes cambios en la interacción, es una forma de seguir evolucionando la plataforma, dando la posibilidad de sorprender a tus contactos.

Letras de colores: la última herramienta en WhatsApp

Si bien la opción no puede adquirirse directamente desde la app de WhatsApp, existen otras aplicaciones que lo permiten. Con este sencillo truco, podrás darle una estética personalizada a tus mensajes y sorprender a tus amigos y amigas con fuentes divertidas.

Cómo obtener las letras de colores de WhatsApp

Ingresar a Google Play.

Descargá la aplicación BlueWords. Vale la aclaración: es ajena a Meta y podría afectar a las futuras actualizaciones.

Definilo como predeterminado e ingresá a WhatsApp.

Dale los permisos correspondientes y andá a cualquier conversación.

Al momento de escribir, te aparecerá un nuevo teclado.

Simplemente seleccioná las letras azules y comenzá a redactar tu mensaje.

Con ello ya tendrás las letras de colores en la aplicación de WhatsApp.

También podés usarlas en Instagram, Messenger o los tradicionales mensajes de texto.

.

Otra opción para tener las letras de colores en WhatsApp: Stylish Text

Se trata de una aplicación alternativa y muy sencilla, aunque no cuenta con una gran variedad de fuentes y tipos de letra de distintos colores.