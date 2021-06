A la hora de usar Whatsapp, es necesario tener en cuenta que hay ciertos mensajes que hay que evitar enviar si se quiere seguir siendo parte del sistema. El uso masivo mundial de la aplicación llevó a la empresa a tomar medidas radicales para que los usuarios se respeten y se sientan más seguros. Hay reglas que todos deben seguir y en el caso de incumplirlas, se bloqueará, suspenderá temporalmente o eliminará de forma definitiva la cuenta.

La aplicación nos permite compartir archivos, fotos, audios, videos y más en cuestión de instantes, y a veces no medimos la magnitud de lo que enviamos. De ahora en más hay que prestar atención ya que las reglas de Whatsapp recaen aquí: hay una lista de cosas que están prohibidas, y de apps que no se deben utilizar si se quiere seguir chateando.

.

Whatsapp te va a eliminar la cuenta si haces alguna de estas seis cosas

Esto aplica tanto a Iphone como Android. Ningún usuario quedará extento de ser castigado en el caso de realizar alguna de estas 6 cosas:

Enviar mensajes masivos o excesivas listas de difusión. Compartir promociones falsas, ya que estas tienen como fin obtener datos personales de los usuarios, enviar virus o hasta suplantar una identidad. Propagar rumores o fake news, ya que fomentan la desinformación y tienen como fin causar miedo. Acumular muchos bloqueos de usuarios o reportes de tus contactor por una conducta inapropiada. Enviar material que esté protegido por derechos de autor. Utilizar las siguientes Apps: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, YO WhatsApp (YoWa), WhatsApp Aero y FM WhatsApp.

Todas las medidas fueron tomadas en pos de la protección del usuario. Si amas chatear por Whatsapp debes tener en cuenta estas condiciones del servicio. “Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señala el blog de WhatsApp.