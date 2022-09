Los días del iPhone 13 están llegando a su fin. Apple está a punto de develar el nuevo iPhone 14 al público. A solo unos días de la revelación de los nuevos modelos de celulares, dos fuentes separadas predijeron que Apple modificará su estrategia de marca con un simple, pero importante cambio de nombre en uno de sus nuevos productos.

Al igual que las ediciones anteriores, Apple estrenará cuatro diferentes modelos del iPhone 14, cada uno con un nombre y tamaño diferente: el iPhone 14 estándar, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max y un nuevo iPhone Max que reemplaza al iPhone Mini. Si los rumores son ciertos, es este último el que revivirá un nombre que Apple no usaba hace más de cinco años.

Según el filtrador Lanzuk, el más grande de los dos modelos de iPhone 14 se llamará iPhone 14 Plus, no iPhone 14 Max como se informó anteriormente. Los otros nombres siguen siendo los mismos, según este rumor. Eso incluye el teléfono estándar de 6.1 pulgadas que se llamará iPhone 14, así como los de 6,1 y 6,7 pulgadas, que se conocerían como iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, respectivamente.

Apple volvería a usar la denominación "Plus" después de cinco años.

La última vez que Apple usó Plus para describir una de sus ofertas de iPhone fue hace cinco años con el iPhone 8 Plus. En ese entonces, ni siquiera había una línea de iPhone Pro, eso no llegaría hasta el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Pero, ¿por qué Apple cambiaría el nombre?

La razón más obvia por la que Apple cambiaría sus determinaciones es para diferenciar entre los dos iPhone de 6,7 pulgadas que se espera que formen parte de la línea de iPhone 14. El iPhone 14 Max y el iPhone 14 Pro Max son nombres que suenan muy similares, y es probable que Apple quiera hacer que su modelo más caro de la línea de iPhone se destaque del modelo más económico.

Regresar al nombre Plus para el modelo de 6.7 pulgadas de menor costo también hace que ese teléfono sea distinto. Y dado que es una nueva incorporación a la línea de iPhone, supuestamente reemplazando la línea Mini, Apple querría establecer el nuevo dispositivo con un nombre único.

¿Qué sabemos sobre los próximos iPhone de Apple?

Apple presentaría el nuevo iPhone 14 este 7 de septiembre.

Por ahora, todo lo que sabemos sobre el iPhone 14 proviene de rumores, ya que Apple no comenta sobre productos futuros. Se espera que el rumoreado teléfono haga su debut la próxima semana en el evento "Far Out" de Apple el miércoles 7 de septiembre, pero incluso con todo el alboroto sobre los nuevos modelos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta.

Según rumores, el iPhone 14 Pro traerá varias actualizaciones, incluida una nueva cámara de 48MP, un chip A16 Bionic más rápido y, potencialmente, comenzará con 256 GB de almacenamiento. También se afirma que el modelo iPhone 14 Pro costará un poco más que el modelo estándar, alrededor de $100 dólares adicionales.

Otras características rumoreadas incluyen un reemplazo de muesca en el modelo Pro, que tendrá un diseño largo en forma de píldora en lugar de dos recortes en la parte superior de la pantalla. Mark Gurman de Bloomberg pareció confirmar esto en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Esto es cierto. Parece un recorte ancho en forma de píldora. Tener esa separación se vería extraño durante el uso".

Los rumores también afirman que la compatibilidad con el iPhone 14 para la comunicación por satélite podría estar ocurriendo, mientras que el modelo de la serie Pro obtendrá un cargador de 30W en lugar de uno de 20W. El evento de Apple confirmará si la especulación es cierta o no, pero de igual manera el evento dará mucho más que especular.