Un indignante caso de violencia hacia los abuelos conmociona a la localidad bonaerense de San Pedro. Una mujer denunció a cronica.com.ar que se encontró con un abuelo en la calle que le confesó que se había escapado del hogar donde se alojaba "por malos tratos".

Carla Yaguno de 33 años se encontraba en la casa de su prima cuando vieron a un hombre mayor, que aparentaba estar "perdido". Cuando comenzaron a conversar, le dijo que se llamaba Juan Carlos Peralta y que vivía "en una vivienda de la calle Saavedra al fondo", indicó Carla en diálogo con cronica.com.ar.

Para dar rápidamente con su vivienda, la mujer decidió sacarle unas fotos y subirlas a la red social Facebook, preguntando si alguien lo reconocía. "Me respondieron que él estaba internado en un geriátrico de las calles San Martín y Larraolde", manifestó Yaguno. Por lo que decidió dirigirse con él hacia el hogar, llamado San Francisco de Asís.

Metros antes de llegar a destino, la mujer encendió la cámara de su celular y comenzó a grabar el camino hasta el geriátrico donde aparentemente se alojaba Juan Carlos. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y logro miles de reproducciones. En ellas se ve a la mujer filmando al abuelo, preguntándole por qué se había escapado del lugar, a lo que él responde "me tratan como un nene".

Una vez en la puerta del establecimiento, Juan Carlos se niega rotundamente a entrar; "no, no, no", repetía mientras Carla le aseguraba que ella iba a acompañarlo. Ante su consulta por el responsable del lugar, se presentó el Director del Geriátrico, el Dr. Julián Gómez, quien de inmediato agarró fuertemente al abuelo del brazo y lo hizo entrar al establecimiento.

"¿Cómo puede ser que un abuelo se escape?", le preguntó Carla, a lo que el dueño del lugar le respondió que "no contamos con personal para cuidar la puerta y Peralta es alcohólico."

Mientras ella le decía que si no contaban con personal, "debería dejar de brindar el servicio del geriátrico", el sujeto se percató que la mujer estaba filmando todo y la situación se tornó agresiva: "me insultó y me empujó, me agarró de los brazos y me pellizcó intentando sacarme el celular con la intención de romperlo", recordó la víctima y aseguró que minutos después "incitó a su perro a que me mordiera, además de tirar mi moto y patearla".

La denuncia fue radicada en la Comisaría de San Pedro. Ahora la mujer dijo que este sujeto va a llevar todo a "acciones legales".

La respuesta del dueño del geriátrico

Ante las acusaciones, el Dr. Julián Gómez dialogó con una radio de la ciudad de Baradero, la 90.7 Fm Impacto.

El hombre se defendió contando que "estaba de sobremesa y llegó esta señora insultando no solo a mi, sino también a todo el personal de la institución, grabando un video, sin saber el motivo, ni tampoco las intenciones".

Aclaró además que "va a realizar las denuncias correspondientes, no solo contra la mujer en cuestion, sino también denunciar a uno de los medios de la ciudad de San Pedro quien difundió mala información sobre un Motor Home que él tiene".

"Demasiada la pesadumbre y demasiado el daño que te hacen", dijo Gómez.

En el geriátrico hay "Aproximadamente 30 abuelos. Además está abierto para todo el mundo, para que vean como funciona esta institución".

El Dr Gómez agregó que esta Institución esta habilitada desde el año 1992 y además indicó que "todavía uno tiene que pagar derecho de piso".