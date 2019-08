@melinarodriguez.ok

Un mecánico, de 45 años, quedó con muerte cerebral tras ser brutalmente atacado por ladrones que le robaron el sueldo en Ciudad Evita. El hombre está internado en el Hospital Alberto Balestrini, presenta fractura de cráneo, tiene una piedra alojada en su cabeza y su familia analiza desconectarlo. Los acusados aún no fueron identificados y los allegados al paciente piden desesperados la presencia de una testigo clave que encontró al sujeto ensangrentado en el piso.

Alfredo Daniel Noguera terminó su jornada laboral en un taller de Monte Grande y, cuando estaba regresando a su hogar, fue atacado salvajemente en Camino de Cintura, a la altura de Puente 12. Si bien no se conocen detalles precisos del suceso, determinaron que fue con fines delictivos, ya que a la víctima le faltaban 7 mil pesos que había cobrado de forma semanal ese mismo día, el viernes último.

Mientras la víctima estaba agonizando tendida en el piso, utilizó sus últimas fuerzas para tomar su celular, que había quedado guardado dentro del bolsillo interno de su campera, que fue cosido por su esposa por razones de seguridad, y lo usó para llamarla. "Gorda, me hicieron mierda", escuchó Daniela, de 42 años, del otro lado del teléfono. Esas, fueron las últimas palabras que le escuchó decir a Alfredo.

La conversación se cortó y la mujer volvió a llamar. Esta vez, la atendió una señora que le pasó las coordenadas y le dijo: "está ensangrentado, tirado en el piso, tiene un golpe en la cabeza, lo vamos a trasladar al hospital Balestrini". A causa del nerviosismo de la situación, Daniela olvidó pedirle más precisiones sobre lo sucedido y la busca de forma desesperada para lograr establecer quién atacó a su marido.

Daniela y Alfredo se volvieron a reencontrar en el mencionado centro asistencial, donde médicos le comunicaron a la mujer que su esposo tenía muerte cerebral. "Solo funciona su corazón, su cerebro está muriendo. Tiene una piedra alojada en su cabeza y fractura de cráneo. Es casi imposible que sobreviva", le comunicaron.

En tanto, la sobrina de la víctima, Bianca de 24 años, manifestó en diálogo con cronica.com.ar: "Mi tío está muy mal, no hay vuelta atrás. Los neurocirujanos confirmaron que no hay nada por hacer. Analizamos desconectarlo porque no hay esperanzas".

La denuncia fue realizada en la comisaría 3ª de Ciudad Evita, donde familiares reclamaron con urgencia el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Allegados a la víctima también piden desesperados la colaboración de testigos que ayuden a esclarecer el hecho.