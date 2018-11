Otra caso de una chica desaparecida, esta vez en el barrio de San Atilio, en la localidad de José C. Paz. La protagonista es Mishel Dennise Felker, de 18 años, que alrededor de las nueve de la noche abordó un auto Clio rojo en la esquina de su casa y, desde ese momento, nadie supo más nada de ella.

Su hermano, la última persona que la vio, no observó gestos de forcejeo o violencia para con su hermana a la hora de subirse al vehículo. Sin embargo la familia hizo la denuncia en la Comisaria tercera de José C. Paz al no poder comunicarse con ella durante las horas posteriores.

Desde el entorno de la joven afirman que no era de "irse de la casa sin avisar" y a cinco días de su desaparición hay consternación entre sus allegados, ya que tampoco pudieron contactarse a través de sus redes sociales.

El ultimo mensaje fue recibido por Lucía, la madre de la joven, horas previas a su desaparición, que decía: "M amá ¿a qué hora volvés a casa?". Su hermano Nicolás afirmó en diálogo con Crónica HD: "Era una piba tranquila, sin adicciones. Para mí acá está metida la trata".

Vestía un jean azul, remera negra y zapatillas blancas. En el brazo izquierdo tenia un tatuaje de una calavera con flores y en la pierna un rosa.