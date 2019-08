En medio de la preocupación del incendio que devasta el Amazonas, un tucán llegó a Villa Bosch y los vecinos creen que pudo haber sido una de las graves consecuencias medioambientales. Una vecina fotografió al animal posado en la copa de un árbol, a metros de su casa, y manifestó su preocupación a cronica.com.ar. Además, denuncian la presencia de loros exóticos en San Martín.

El ave apareció este viernes por la mañana en las calles Martín Coronado y Gaviotas, partido bonaerense de Tres de Febrero. Solange Juárez, de 19 años, estaba a punto de entrar a su casa cuando levantó su cabeza y vio a un tucán arriba de la copa de un árbol. En ese momento, totalmente desorientada, solo se le ocurrió sacar algunas fotos con su celular. La joven compartió las imágenes con los vecinos y, a partir de allí, se generó una gran preocupación por la situación del planeta.

Cuando la chica contó el hallazgo con los vecinos, uno de ellos agregó que, desde que el humo del Amazonas comenzó a llegar a Argentina, aparecieron loros exóticos en la localidad bonaerense de San Martín. "Es una situación muy triste y dramática ya que creemos que los animales escapan del incendio del Amazonas y están llegando a Buenos Aires por ese motivo. La sociedad debe tomar conciencia, el mundo está sufriendo la consecuencias del incendio. Primero, el humo llegó a Argentina, ahora, están llegando los animales", aseguraron.

Por otro lado, un biólogo especialista en el tema, Claudio Bertonatti, se refirió al hallazgo del tucán, no avaló la teoría de los vecinos y expresó: "Lo más probable es que el tucán se haya escapado de alguien que lo mantenía en cautiverio". Luego, explicó: "Si no tiene anillo, es de origen ilegal. Si lo tiene, casi seguro proviene de un criadero". Lamentablemente, el animal escapó tras permanecer en un árbol durante varios minutos y no hubo posibilidad de recopilar más información.

Una guía del Parque Nacional Iguazú, Elba, también reflexionó sobre lo sucedido y manifestó: "No creo que el tucán haya escapado del Amazonas porque tiene varios lugares más cercanos para refugiarse, como la selva de Misiones. Lo más probable es que se haya escapado de un refugio biológico".

Los incendios que están devorando la rica fauna del Amazonas comenzaron el 10 de agosto y ya afectaron a más de 70 mil hectáreas de la selva brasileña, y se extendieron a zonas de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú.