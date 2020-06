Por Sol Narosky



“Me encuentro atrapado en Santiago de Chile desde el 16 de marzo, un día después de que el cierre de fronteras fuera instaurado en el territorio argentino” a causa de la pandemia del coronavirus, comenzó diciendo Juan Ignacio Claramonte (27), oriundo de la provincia de Buenos Aires.

“Regresábamos desde Colombia con mi pareja, de 28 años, a territorio chileno solo para ingresar a Argentina el día posterior, debido a que los vuelos eran mucho más económicos. Y desde ese momento estamos acá”, señaló, al tiempo que apuntó: “Lamentablemente el ingreso al territorio se hace imposible ya que mi pareja (Pauline) no posee residencia argentina porque es francesa, e irme sin ella no está entre mis posibilidades”.

La pareja pasó por Chile para tomarse un vuelo más económico.

“Intenté por todos los medios llamar a las embajadas correspondientes, y al no conseguir resultados positivos quedamos a la espera de la apertura de las fronteras, agotando nuestros fondos, llegando a este punto de casi no tener para comer y quedar prácticamente en la calle”, manifestó angustiado en dialogo con cronica.com.ar.

“Ya no se que hacer porque el único refugio donde tenemos comida y casa es en Argentina”, sostuvo. El joven detalló que actualmente están viviendo en un hostel -que está a la venta por las pérdidas ocasionadas por el Covid-19- gracias al dinero que les dan sus familiares, pero aclaró que esta situación cada vez se vuelve más díficil de atravesar.

“Estamos realmente en condiciones muy complejas, yo no estoy ni voy a estar en contra de la cuarentena. Siempre advertí a la embajada argentina de que estaba a disposición de todo procedimiento a cumplir con respecto a la pandemia”, agregó.

En declaraciones a este medio, el joven explicó: "Entiendo que mi pareja no sea argentina, pero en esta situación no tiene más representación o ayuda que la mía. ¡No puedo ni pienso dejarla sola acá! Solo necesito un pequeño salvoconducto para poder ingresar con ella.”

El hombre pide que le den un salvoconducto para poder volver a la Argentina con ella.

Claramonte describió a la situación que están viviendo como un hecho "desesperante" ya que no saben cómo van a sobrevivir ni cuándo terminará esta tragedia. "También estamos muy asustados porque a comparación de Argentina, los números de contagios en Chile son mucho más complicados. Si a nosotros nos pasa algo acá no tenemos absolutamente nada para salvarnos. Es miedo e impotencia de no poder hacer nada", añadió.

Por último, concluyó: "Me gustaría que el gobierno que tanto quiero, me pueda dar una ayuda con este problema que es de carácter humanitario".