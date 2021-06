Graciela Abigail Moyano tiene 35 años, padece un retraso madurativo y desde el pasado viernes 21 de mayo falta de su casa de la ciudad bonaerense de Florencio Varela, luego de asistir a una entrevista de trabajo en La Plata de la que no regresó. Su familia la busca desesperadamente.

La denuncia caratulada por "averiguación de ilícito" fue radicada el miércoles 2 de junio en la comisaria 1° de Florencio Varela. En diálogo con cronica.com.ar, su prima Eliana Martínez expresó su preocupación por la desaparición de Graciela Abigail, ya que tiene "la mentalidad de una criatura de 12 años" y no está en tratamiento médico. Según contó Eliana a este medio, Abígail habló con ella por télefono antes de ir a una entrevista de trabajo en La Plata, en la que un hombre, al que había contactado por la red social Facebook, le ofrecía dinero y casa a cambio de que le cuide a su madre: "Ella dijo que se iba a La Plata por trabajo y nunca más apareció, y nunca más se supo de ella".

Además, Martínez remarcó que lo que torna más extraño el caso, es que el mismo viernes 21 de mayo, alrededor del mediodía, llamaron al número de télefono de su prima, y "la atendió una mujer que dijo que no conoce a ninguna Abigaíl, y que ese celular lo había comprado. Luego cortó". A partir de ese momento, automáticamente el celular fue apagado, y directamente ya no responden ni llamadas ni mensajes.

"Es extraño porque ella no deja su celular en ningún momento", enfatizó Eliana, quien a raíz de ese hecho presiente que "algo malo le pasó a su prima".

La mujer que es buscada por su familia vive con una abuela que la adoptó y se hizo cargo de ella. También junto a ellas vive el hijo de Abigail que tiene 15 años y también presenta un retraso madurativo. Eliana insiste en que se difunda la búsqueda de su prima, porque de otra manera "nadie se va hacer responsable, ni la va a buscar".

De acuerdo a lo que dijo Eliana, Abígail en otras oportunidades ya se había ausentado de su casa por "dos o tres días", ya que debido al retraso que padece, "tiene el comportamiento de una criatura", por lo que "a través de Facebook o Tinder se contacta con hombres que no conoce con los que luego se encuentra para tener una cita". Sin embargo, Martínez destacó que "nunca se había desvinculado de todos". "Como mucho no se sabe de ella dos o tres días pero con alguien siempre tiene contacto. Esta vez no", agregó.

"No me extrañaría que le haya pasado algo porque muchos hombres se aprovechan de su condición", dijo. Y cerró: "Si hubiera ido a una cita ya hubiera vuelto".

Graciela Abigail mide 1.55 mts de estatura, y es de contextura delgada. Su tez es blanca, y tiene cabello ondulado teñido de rubio, en tanto sus ojos son marrones. La última vez que fue vista vestía una campera color verde y llevaba consigo un bolso negro. Por cualquier información comunicarse al 011-3854-9889 o a la línea 911.

La denuncia caratulada por "averiguación de ilícito" fue realizada en la comisaría 1° de Florencio Varela

