Un nene de 15 años, que viajaba como acompañante a bordo de una moto, fue atropellado por un camión, en el barrio porteño de La Boca, y lucha por su vida en el Hospital Argerich. Familiares y allegados a la víctima aseguran que no es la primera vez que hay accidentes de tránsito en las calles donde ocurrió el hecho y reclaman la colocación de un semáforo.

Mauricio Canteli y su amigo, de 23 años, se dirigían al kiosco cuando fueron impactados por un camión en la calle Caboto y avenida Benito Pérez Galdós, a dos cuadras de la casa de la víctima. El conductor de la moto vio el vehículo a tiempo y logró saltar. Sin embargo, su compañero no tuvo la misma suerte y permanece internado en estado crítico. En tanto, el conductor del rodado de gran porte resultó detenido.

"Mi hijo y su amigo frenaron al llegar a una esquina pero como un colectivo, que estaba estacionado al lado de ellos, no les permitía llegar a ver si venía algún vehículo, se asomaron con la moto. En ese momento, el conductor saltó pero Mauricio no llegó a moverse", dijo la madre del afectado, María Fernanda, de 42 años, a Crónica.

El menor permanece internado en estado de gravedad en el Hospital Argerich. "Tiene las costillas fracturadas, está con respirador y lucha por su vida. En la esquina del accidente siempre chocan. Reclamamos la colocación de semáforos desde hace mucho tiempo. Mi hijo está muy grave, podría haber muerto. El próximo puede ser cualquiera", agregó la mamá del joven.

Familiares, amigos y allegados a Mauricio realizaron una marcha en las calles Almirante Brown y Wenceslao Villafañe.

Se manifestaron con carteles.

Cortaron las calles. Le envían fuerzas a Mauricio.

Momentos de desesperación

Instantes después del choque, el hermano mayor de la víctima se acercó a las calles donde ocurrió el accidente y encontró el cuerpo de Mauricio, ensangrentado, tirado en el piso, casi inconsciente. El joven, desesperado, intentó llevar de urgencia a su familiar al hospital, policías intentaron impedirlo y el sujeto terminó a los golpes con efectivos.

"Mauricio estuvo tirado alrededor de una hora, la ambulancia no llegaba. Mi hijo mayor intentó llevarlo al hospital en un auto particular y los efectivos intentaron impedirlo, decían que no había que moverlo", contó María.

Testigos grabaron el terrible momento, y en las imágenes se pueden apreciar a vecinos, amigos y familiares del joven, fuera de control, advirtiéndole a los policías, mediante gritos e insultos, que el pequeño debía ser asistido por profesionales. Finalmente, el hermano de Mauricio logró trasladar a la víctima al Hospital Argerich, donde lucha por su vida.