Dos camioneros protagonizaron un polémico suceso sobre la recientemente inaugurada autopista subterránea, denominada "Paseo de Bajo" que podría haber causado una tragedia de inimaginables consecuencias. Los choferes se filmaron yendo a alta velocidad y luego detuvieron sus enormes rodados sobre la cinta asfáltica para sacarse una selfie.

De acuerdo a lo que pudo saber Crónica, el suceso se produjo en horas de la tarde del miércoles en el mencionado camino, inaugurado hace apenas tres meses y que canalizó todo el tránsito pesado entre el norte y el sur, desde la zona de Retiro y Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

En ese lugar, mano hacia provincia, dos choferes de camiones cometieron un acto de absoluto acto de irresponsabilidad. En el video que ilustra la nota, uno de los camioneros, en plena conducción de la mole sobre el Paseo del Bajo, le grita al otro: "¿cómo que no, Axel? ¿Quién dijo que no? ¿Que no se puede cortar el Bajo para selfiear? Olvidate amigo jajajaja guacho".

En medio de carcajadas y bocinazos, se filmaron luego de detenerse sobre la traza rápida, bajarse de sus vehículos y cortar el tránsito que se desplaza a alta velocidad.

Un colega de los trabajadores del volante, contó a este medio que "es una locura lo que hicieron, nosotros los camioneros sabemos que eso no se puede hacer. Se supone que somos profesionales, tenemos en cuenta que eso es un riesgo para terceros. Son dos dementes, porque encima publicaron todo en sus perfiles de Facebook e incluso en un grupo de la misma red social de camiones en rutas y autopistas. Imagino que todo eso quedó grabado en las cámaras del Pasel del Bajo y que los van a sancionar".