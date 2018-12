Docentes y auxiliares del colegio 44, situado en la ciudad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, se encuentran atrapados dentro de una escuela inundada esperando ser rescatados por Defensa Civil. "Estamos varados y se hace de noche. Estamos desesperados", manifestaron a Crónica.

"Por suerte, los alumnos lograron retirarse. Nosotros estamos varados. El colegio está inundado y no viene nadie a rescatarnos. Llamamos a los Bomberos y a Defensa Civil, nadie nos ayuda", denunciaron los docentes y auxiliares de la escuela primaria y secundaria Nº 44, situada en la calle Islandia y Francisco de Morazan .



Agregaron: "El agua podrida nos llega hasta la cintura. Vivimos lejos y no podemos llegar a las paradas de colectivos. Los directivos se comunicaron con Defensa Civil pero aún no se acercó nadie a ayudarnos. Se hace de noche, va a volver a llover y no sé que vamos a hacer".

Aunque detallaron que no es la primera vez que la escuela y sus inmediaciones se inundan, aclararon que sufrieron la peor tormenta del año y que las consecuencias nunca habían sido tan graves. Aún no saben si los chicos podrán asistir a clases este viernes.

Caos por las inundaciones: docentes quedaron atrapados en una escuela de Villa Fiorito pic.twitter.com/ssPvEq2vCQ — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 20 de diciembre de 2018